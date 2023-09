Fotbalová I. liga po reprezentační přestávce o víkendu pokračuje zápasy 8. kola, ve kterém fotbalisté Dynama v sobotu hrají v Olomouci.

Patrik Hellebrand říká, že po výhře s Jabloncem chce Dynama i v Olomouci uspět. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„Čeká nás hodně těžký zápas, ale rádi bychom navázali na důležité vítězství v minulém kole s Jabloncem,“ ujišťuje záložník Patrik Hellebrand, jenž v zápase s Jabloncem měl velký podíl na vítězné trefě Alliho.

„Brouky (David Broukal, pozn.) mi dal míč a myslím, že tam kolem mě byli dva či tři hráči, tak jsem zkusil jednomu z nich dát housle, což se povedlo. Viděl jsem vlevo Alliho, tak jsem mu to dal a on to vyřešit skvěle,“ v rozhovoru pro Deník mladý záložník líčil klíčový moment zápasu, v němž on šel až do druhé půle. „Trenéři mi říkali, abych si to hledal v tom meziprostoru mezi obranou a zálohou a snažit se tlačit do zakončení,“ přiblížil, s čím na hřiště šel.

Pokyny trenérů se ale po Ondráškově vyloučen trošku pozměnily. „Posunul jsem se na křídlo. takže jsme pak hráli vlastně 4 - 4- 1 a já hrál levou zálohu,“ dodal.

To, že ho trenéři pět minut před koncem ze hry stáhli, ho v první chvíli zaskočilo. „Byl jsem naštvaný a měl i emoce, ale trenérům jsem se omluvil. Hlavní je, že jsme vyhráli a já jsem šťastný, že jsme to i v deseti zvládli.“

Uspět by fotbalisté Dynama chtěli i v Olomouci. „Během reprezentační přestávky jsme tvrdě potrénovali a rádi bychom v Olomouci navázali na výhru s Jabloncem,“ ujistil Hellebrand, jenž si o víkendu odskočil domů. „Po pátečním tréninku jsme měli do pondělí volno, tak jsem sobotu a neděli prožil ve Zlíně s rodinou a užil jsem si to,“ ocenil.

Do Olomouce se velice těší. „Víme, že Sigma letos hraje výborně a že má velkou kvalitu, já ale tvrdím, že v české lize může každý porazit každého. My určitě pojedeme pro body,“ ujistil Hellebrand.