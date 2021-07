Měří 175 centimetrů. A kolik váží? Třicet kilo i s postelí, jak se říkává. Ofenzivní záložník Patrik Hellebrand má za sebou několik prvoligových angažmá, v květnu mu bylo 22.

Patrik Hellebrand vysvětluje, proč kývl na nabídku Dynama | Video: Deník/ Kamil Jáša

Zlín, Slovácko, Slavia Praha, znovu Slovácko, Opava a teď České Budějovice. To jsou prvoligové štace, které prostřídal. Na jihu Čech by se chtěl zabydlet. Hned první zápas za Dynamo odehrál proti Dynamu. Proti Moskvě. Dynamo, to českobudějovické, prohrálo vysoko 0:4.