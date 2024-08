Trenér Dukly Praha Petr Rada mohl prožívat úspěšný vstup do nového týdne. Hráčům se lépe regenerovalo, trenér mohl mít dobrou náladu. Dukla porazila Dynamo jasně 3:0. "Máme tři body, což je asi to nejdůležitější, ale první poločas z naší strany nebyl tak, jak jsme si představovali. Bylo tam spoustu zbytečných ztrát, byl tam velký respekt. Nedostávali jsme se vůbec k centrům ze stran," popisoval zkušený kouč. "Měli jsme tam dva útočníky, Mešanoviče s Řezníčkem, ale těch centrů prakticky v prvním poločase bylo pramálo. Jediný centr dal Šebrle na hlavu Řezníčka, málem z toho byla šance, ale přestřelil. To byl jediný moment."

Dynamo se pokusilo dotáhnout až do konce některý z brejků. "Dvě takové situace, tam byly, podržel nás gólman Hruška, kdy chytil dvě stoprocentní branky. My jsme tam měli tyčku," připomněl Rada Šebrleho ránu. Co říkal Petr Rada v poločase hráčům? "Pokud budou hrát takhle se strachem a nebudou mít sebevědomí, mohlo by je to potrestat. Myslím si, že v druhém poločase jsme vstoupili úplně jinak. Hráli jsme víc agresivně směrem dopředu a dostali jsme soupeře pod tlak, hlavně po stranách. Dostali jsme se do vedení, pak jsme dali druhou branku a soupeř tam měl zase dvě situace, kdy nás Hruška podržel. Ve druhém poločase už to bylo z naší strany lepší. Pro Budějovice je to kruté 0:3. Pro nás byl zápas hodně důležitý, protože ten odstup prakticky není velký a jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce." Rada poslal vzkaz i na tribuny: "Divácká kulisa, jestli bylo dva a půl tisíce, byla slušná návštěva. Hraje poslední nebo třetí od konce s posledním. Chtěl bych divákům poděkovat, že přišli. My máme tři body a musíme pracovat dál."

Byl to zápas dvou zkušených trenérských bardů. Petr Rada na Strakovu adresu řekl: "On hrál za Spartu, já za Duklu. Oba jsme prakticky kariéru prošli v jednom klubu. Myslím, že jsme byli i jednou spolu vyloučení… Jsme i odcházeli ven v roce 1988. On šel možná o měsíc dřív, protože je o měsíc starší, tak ho pustili dřív. Já musel čekat, jestli se uvolní nějaké hranice, které tam byly dané. Frantu mám rád, vážím si ho pro to, co dokázal pro fotbal. Patřil k ikonám Sparty, protože s Pepíkem Chovancem toho odehráli ve Spartě nejvíc. Tyhle dva jsem vždycky přirovnával k Schwarzenbeckovi a Beckenbauerovi, protože Pepík byl Beckenbauer a Franta byl ten, který to odřel. Takové dvojice dřív bývaly."

Po boji, který skončil úspěšně pro Duklu. Petr Rada sympaticky dodal: "Frantu mám rád, je to kamarád. Samozřejmě na někoho může působit na hřišti jinak, ale my spolu máme výborný vztah. Já jsem mu gratuloval, když dostal angažmá, a on mi gratuloval, když jsme vyhráli nad Bohemkou. Asi jsme oba stejné typy. Neradi jsme prohrávali. Z tohoto pohledu mu přeji, aby se mu dařilo, protože je doma a pochází z Budějovic. Na druhou stranu jsem rád, že jsme vyhráli. Je to kolega trenér, jsme ve stejné věkové kategorii. Jak říkám, může to znít jako fráze, ale nemám problémy s žádným trenérem. Každého trenéra si vážím, mám k němu respekt, ať je starší nebo mladší, a myslím si, že by to mělo být i obráceně, to mi tam trochu chybí."