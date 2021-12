Jasně, Baník byl favoritem a doma svou sílu od prvních minut jeho hráči potvrzovali, ale to, jak jim to hosté z jihu Čech až neuvěřitelnými chybami v defenzivě ulehčovali, bylo nepochopitelné a jen těžko omluvitelné.

A jak se ta hororová půlhodinka rodila?

Uběhla první minuta a už na začátku té druhé brankář Vorel tahal prvně míč ze své sítě: po levé straně utekl Tetour a po jeho nahrávce zcela volný Klíma dal na 1:0. Pět minut nato kopal Fleišman přímý kop metr od vápna, místo centru zkusil přímou ránu a zaskočil Vorla, jemuž nikdo nekryl bližší tyč – 2:0. Ve 28. min. Kaloč dlouhým pasem za obranu vyslal dopředu Buchtu, jenž obloučkem přes vybíhajícího Vorla završil demolici jihočeské defenzívy na 3:0.

„Připravili jsme se na Budějovice svědomitě a jsme rádi, že nám to hlavně v první půli tak fungovalo,“ liboval si trenér Ondřej Smetana.

Pro Dynamo mohlo v poločase být i hůř, některé další šance totiž domácí ještě zahodili (mj. ve 25. minutě pálil z čisté pozice Lischka vedle a ve 32. min. se mezi tři tyče netrefil ani de Azevedo), navíc hned v úvodu druhé půle Almásiho hlavičku zblízka Vorel jen reflexivně vyrazil).

Po změně stran už se obraz hry ale výrazně změnil. Ještě ke konci prvního dějství totiž trenér Horejš poslal na hřiště Sladkého a Mršiče a do druhé půle Čavoše s Vaisem, navíc o půli jistě byla v kabině velká bouřka. Po půli šel výkon Jihočechů rapidně nahoru a je velká škoda, že z celé řady slibných šancí (Vais do boční sítě a krátce nato sám před bránou do gólmana Budinského, jenž vychytal i střídající Škodu) dal gól Škoda až pět minut před koncem. Navíc vzápětí Kuzmanovič pečetil výhru Baníku na 4:1…

Baník .- Dynamo 4:1 (3:0) - Branky: 2. Klíma, 7. Fleišman, 28. Buchta, 97- Kuzmanovič – 85. Škoda. ŽK: Bassey, Králik, Vais, van Buren – Klíma. Diváci: 1000. Rozhodčí: Batík – Horák, Pochylý. Baník: Budinský – Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman – Buchta (61. Sor), Kaloč, Tetour (69. Budínský), de Azevedo (83. Potočný) – Almási (61. Kuzmanovič), Klíma. Dynamo: Vorel – Čolić, Králik, Havel, Skovajsa (40. Sladký) – Valenta, Hellebrand (46. Čavoš) – van Buren, Mihálik (46. Vais), Tolno (40. Mršič) – Bassey (71. Škoda).