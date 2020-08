Fotbalisté českobudějovického Dynama hráli ve 2. kole I. ligy v Ostravě v pátek večer s domácím Baníkem nerozhodně 2:2.

Fotbalisté Dynama minule Baníku podlehli doma 0:2 (na snímku před brankářem Laštůvkou jsou Sivok, Havel a Schranz). Páteční dramatický zápas v Ostravě nakonec skončil smírně 2:2. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Kouč Dynama David Horejš do základu poslal i Filipa Havelku, jenž se v týdnu vrátil na jih Čech ze Sparty, která si ho z Dynama stáhla do letní přípravy. „My o něj hodně stáli a jsme rádi, že se jeho příchod podařilo dotáhnout. Sice po svém návratu do týmu absolvoval jen jeden trénink, ale v minulé sezoně to pro nás byl klíčový hráč,“ podtrhl kouč Dynama.