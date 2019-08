„Jenže to už je minulost, po dvou dnech jsme hodnocení zápasu se Spartou ukončili a plně se věnujeme jen přípravě na nedělní domácí zápas proti Jablonci,“ podtrhl trenér Dynama David Horejš, dle něhož na jih Čech v neděli míří další nesmírně těžký soupeř. „Jasně, Sparta má velice zvučné jméno, avšak Jablonec pod taktovkou trenéra Rady poslední dva roky předvádí fantastický fotbal a právem byl v lize třetí a čtvrtý. Přijíždí další z top mužstev první ligy,“ zdůraznil.

Proti Spartě nemohli trenéři Dynama postavit mladíky Havelku, Kulhánka a Mustedanagiče, kteří na jihu jsou na hostování právě ze Sparty. Ti budou zítra k dispozici, jenže proti Spartě tým zahrál výborně a po takovém zápase trenéři vždy do sestavy neradi sahají… „Je to tak, ty starosti jsou ale příjemné,“ usmíval se David Horejš a dodal, že sestavu na Jablonec v hlavě už má, zatím si její složení ale nechá pro sebe.

Tomáš Sivok v ní ale zřejmě nebude. „Já vím, pustili jsme ven možnost, že by Sivi na Jablonec mohl naskočit, sám Tomáš ale dokud nebude definitivně jasno, že tady zůstane, nevidí jako ideální, že by někoho ze sestavy vytlačoval,“ tlumočil stanovisko bývalého reprezentanta trenér Dynama.

Dle Horejše nedělní soupeř jeho týmu má v kádru hodně zkušených hráčů. „Ať uprostřed Hübschman či Považanec, to jsou jména, kteří zaručují velkou kvalitu. Taky dopředu má Jablonec velikou sílu,“ jmenoval Horejš hrotového útočníka Doležala či slávistu Matouška.

„My o síle Jablonce samozřejmě dobře víme, nicméně vymlouvat se na to nechceme a uděláme všechno pro to, abychom podobně jako proti Spartě potěšili i tentokráte diváky kvalitním fotbalem. A pochopitelně chceme i bodovat,“ ujistil Horejš.

Jablonec před týdnem poslal na jih Čech vizitku v podobě šesti gólů do sítě Slovácka, zato ve čtvrtek doma hrál v předkole Evropské ligy s arménským Pjunikem Jerevan jen 0:0 a pro prohře 1:2 v Arménii nečekaně vypadl.

V Jablonci zavládlo velké zklamání a trenér Petr Rada odpovídal i na dotaz, zda se jeho svěřenci stačí z nečekaného vyřazení oklepat a mít do nedělního utkání I. ligy na jihu Čech čisté hlavy: „Hráči tam sedí a jsou zklamaní. Tak to ale bývá vždycky,“ pokrčil rameny jablonecký kouč.

Atraktivní střetnutí 4. kola I. ligy Dynamo ČB – Jablonec má výkop v neděli od 16.30 hod. na Střeleckém ostrově.