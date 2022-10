„Je to asi trošku paradox,“ zareagoval na nezvyklou bilanci trenér Jozef Weber, ale jedním dechem připomněl také zmíněné těžké soupeře, jaké jeho svěřenci v prvních třech zápasech doma měli.

Ani pak s relativně lehčími soupeři příznivější výsledky ale doma nepřišly. Právě naopak – před dvěma týdny Dynamo na svém hřišti podlehlo Boleslavi 0:2 a o tomto víkendu Olomouci 0:3! Když se přidá debakl v Edenu 1:6, jsou z toho ze tří zápasů tři porážky a skóre 1:11… A k tomu i strmý pád v tabulce až na předposlední příčku.

„Přitom do zápasu s Olomoucí jsme vstoupili slušně a hodně aktivně, vytvořili jsme si i výrazný tlak, jenže žádnou větší šanci, snad až na střelu Patrika Hellebranda, jsme si nevypracovali,“ litoval trenér Weber. „Naopak sami jsme z první standardní situace Olomouce inkasovali,“ zmínil domácí kouč Ventúrův gól po rohovém kopu.

„Vyšla nám nacvičená standardka a řekl bych, že nás to uklidnilo, dali jsme si míč do nohy a ještě před poločasem přišel náš druhý gól, který nás uklidnil ještě víc,“ vyzdvihl autor vedoucí gólu hostí, dle něhož zápas rozhodlo, že jeho tým přečkal úvodní tlak Dynama. „Soupeř na nás ze začátku vletěl a vytvořil si velký tlak hlavně ze standardních situací. Těch prvních dvacet minut bylo těžkých, ale zvládli jsme je, což bylo klíčové,“ chválil si úvod utkání Denis Ventúra.

Podobně hodnotil zápas i olomoucký trenér: „Začátek utkání byl katastrofický, to byla dvacetiminutovka hrůzy, soupeř byl jednoznačně ve všem lepší. My jsme byli bez pohybu, bez kvality. Pak jsme ale šli do vedení a tím se obraz hry úplně změnil,“ pochvaloval si Václav Jílek.

Také úvod druhé půle patřil Dynamu. „Změnili jsme rozestavení, začali hrát na dva útočníky a zdálo se, že by to mohlo jít. Místo kontaktní branky jsme ale dostali třetí gól, ten rozhodl už definitivně,“ mrzelo Webera. „Mužstvo máme ale kvalitní a je dobře, že teď je v lize reprezentační pauza. Jak jsme se do této nedobré situace dostali, tak se z ní také musíme dostat zase ven,“ zdůraznil trenér Dynama.

Fotbalisté Dynama po třech ligových porážkách v řadě s Mladou Boleslaví, Slavií a Olomoucí zajíždějí ve středu do Chomutova, kde se od 18.30 hod. večer ve 2. kole Mol Cupu střetnou s tamním účastníkem B-skupiny divize.

Chomutov sice v poháru vyřadil třetiligové K. Vary, přesto bude Dynamo jednoznačným favoritem. „Já sice měl o poháru trošku jinou představu, počítal jsem s tím, že šanci dostanou hráči ze širšího kádru, nicméně za aktuální situace se zaměříme na zlepšení herní kvality a hlavně na zvýšení hráčského sebevědomí,“ dal trenér Jozef Weber najevo, že postup považuje za povinnost.

BÉČKO S VLTAVÍNEM DOMA

Fotbalisté B-týmu prvoligového Dynama ve III. lize na domácím hřišti podlehli pražskému Vltavínu 0:2.

Prohráli nečekaně, ale zaslouženě. „Nevím, co k tomu říct, abych někoho neurazil,“ nijak se trenér Dušan Žmolík po zápase netajil svým velkým zklamáním. „Hlavně v prvním poločase jsme hráli špatně a ta první půle nám celý zápas prohrála,“ dodal.

Béčko Dynama přitom nastoupilo v základu s několika pendly z prvoligového áčka, třeba vpředu s ligovou trojicí Penner, Matoušek a Mršič, přesto v první půli měli domácí jedinou vážnější šanci, když ve 38. minutě Hákovu tvrdou ránu z dvaceti metrů brankář Ulrich jen reflexivně vyrazil zpod břevna.Ve druhé půli po změnách v sestavě se výkon mladíků Dynama zlepšil, Pražané však z jednoho ze svých protiútoků přidali druhý gól a bylo rozhodnuto. „Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se pokusíme skóre zápasu obrátit v náš prospěch a také jsme si hned ze začátku druhé půle vytvořili převahu a vypadalo to, že bychom s tím něco mohli udělat. Bohužel otočit výsledek se nám nepodařilo,“ smutně krčil rameny trenér Žmolík, dle něhož v některých momentech jeho mladí svěřenci postrádali potřebný klid. „Kluci se na zápas těšili a pečlivě se na něj připravovali, jenže teď si byli vědomi, že prohrávají a že jim čas utíká. Snažili se to zvládnout, hlavně v té finální fázi ale těm mladým klukům potřebný klid chyběl. Přitom šance na to, abychom s výsledkem ještě něco udělali, tam určitě byly,“ litoval kouč třetiligového béčka Dynama.

V dalším kole III. ligy hraje v sobotu Dynamo B doma s Povltavskou akademií (13:30 na Složišti).