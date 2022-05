Ve druhé lize absolvoval jako trenér 42 zápasů, z toho 32 výher, 7 remíz a 3 prohry. Z toho ve 303 utkáních vedl českobudějovické SK Dynamo. Jeho největšími trenérskými úspěchy byly postupy do 1. ligy s Dynamem České Budějovice v sezoónách 1998/99 a 2001/02 a především postup do čtvrtfinále v PVP se Slavií Praha v sezóně 1997/98.

Zkušený fotbalový trenér (67) ochotně po sezoně odpověděl na dotazy Deníku:

Po základní fotbalové Fortuna ligy byla první Slavia, nakonec po nadstavbě titul vybojovala Plzeň. Podle vás zaslouženě?

Myslím, že titul Plzně je zasloužený. Měla z celé špičky nejvíce pokory, nic nepodcenila. Nestyděla se za těsné výhry i se slabšími soupeři a navíc měla nejsilnější osu týmu ze všech: Staněk - Hejda - Bucha - Kalvach - Beauguel. A co bylo nejpodstatnější v týmu je nejvíc charakterních hráčů. Dobrý tým dělá kabina a ta v Plzni fungovala nejlépe.

Fanoušci často zmiňují defenzivní styl trenéra Bílka. Vy jste také vždy dbal na pečlivou obrannou fázi týmu. Je podle vás kvalitní práce celého týmu směrem k vlastní brance základem úspěchu? Samozřejmě. Když stavíte dům, také nezačnete od střechy. Silný tým se sestavuje zezadu, od výborného brankáře. Když se naučí tým dobře bránit a hráči jsou ochotni pracovat dozadu, po ztrátě míče na sto procent, potom se dá vybudovat nadstavba směrem dopředu. Já vím, lidé chtějí vidět útočný fotbal, góly, akce. Jenže diváci za to nejsou zodpovědní. Na to musí hráči mít a v tom to trenér Bílek vyhodnotil bezezbytku. V průběhu soutěže z pokorné defenzivní hry díky výsledkům končil jeho tým ligu v útočné euforii. V naší lize je jen jediný tým, který splňuje vysoké nároky na ofenzivní hru.

Slavia?

Ano. Slavia. A právě ta na to doplatila. Silný vyrovnaný kádr s výbornými individualitami svádí trenéra k častým změnám, aby využil celý hráčský potenciál. O titul přišla v Hradci Králové, kde chyběli, v mých očích, klíčoví hráči. Následné zařazení ze střídačky už většinou je pozdě.

Miroslav Soukup trénuje Irák U23

Když mluvíme o Slavii, co Sparta? Hledá svoji tvář už několik let. Její příznivci jsou netrpěliví. Po ovolání trenéra Vrby se údajně rozhlíží za hranicemi ČR. Co tomu říkáte?

Sparta má problémy, které si musí vyřešit sama. Určitě ji nespasí žádný zahraniční trenér, který bude naprosto srovnatelný s těmi našimi a navíc se s hráči bude špatně domlouvat. Sparta má mladé hráče a podle toho musí vybírat trenéra. Oni potřebují řídit, potřebují informace a k čemu jim bude trenér, kterému nebudou rozumět? Mimochodem jsem přesvědčený, že letitý problém Sparty nejsou trenéři, těch, a dobrých, se tam vystřídalo dost. Za nos by se asi měl chytit někdo jiný. Já bych si představoval trenéra, který prošel mládežnickými reprezentacemi, byl tam úspěšný a bude umět pracovat se sparťanskými talenty. Napadá mě třeba jihočeský trenér Soukup, který hrál finále mistrovství světa dvacetiletých a teď dlouhodobě trénuje v zahraničí.

Probrali jsme Plzeň, Slavii a Spartu. Co českobudějovické Dynamo?

Dynamo před několika lety ustoupilo od dlouhodobé filozofie klubu, vychovávat hráče a připravovat je na první ligu a na další posun do lepších klubů a reprezentace . Jen vzpomeňte, kolik v minulosti Dynamo vychovalo špičkových hráčů a reprezentantů. Dynamo se dalo na cestu, která vede krátkodobě k úspěchu, ale není perspektivní. V týmu nastupovala více než polovina cizinců a skoro žádní odchovanci. Pochopitelně se tím zvedne herní projev týmu, protože zkušení hráči už ví, jak se mají v určitých situacích chovat, ale potom přijde konec sezony, skončí hostování, zahraniční hráči se chtějí posunout a tým se začíná budovat znovu. Teď v novinách čtu, že se Dynamo chce vrátit k původní filozofii dávat co nejvíce šancí svým odchovancům. Po té prodlevě to bude běh na dlouhou trať, ale začít se s tím musí. Budu současnému vedení držet palce, aby mu tato změna vyšla .