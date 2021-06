Do kabiny dorazili Michal Škoda, Patrik Hellebrand, Šimon Pecháček, Emmanuel Tolno a Dominik Mašek. "Věřím, že hráči, které máme vytipované, přijdou," naznačil Horejš, že se současným obsazením v týmu Dynama spokojený není. "Jsou tu Škoda a Hellebrand, které jsme chtěli, ty jsme měli vytipované, ale máme další, věřím, že přijdou, protože pokud bychom neposílili, měli bychom obrovský problém."

Škoda i Hellebrand se okamžitě zapojili do tréninku. "Moje předchozí působení v Dynamu nebylo nic moc, to nebylo úspěšné, teď bych chtěl, aby to bylo lepší," uvedl útočník Škoda, který v uplynulé sezoně pomohl Ml. Boleslavi deseti góly. "Góly nejsou ale tím nejdůležitějším, prioritou je výkon, s ním i ty góly přijdou." Patrik Hellebrand se zabydlel v nové kabině velmi rychle. "Chci se poprat o základní sestavu," uvedl teprve 21 letý fotbalista.

V čem má trenér David Horejš jasno, je otázka brankářů. "Vojtěch Vorel je po odchodu Drobného pro nás jedničkou, máme pak dva naše odchovance Kerla a Luksche, který výborně chytal v Liptovském Mikuláši."

Dynamo České Budějovice sehraje v přípravě zápas s Dynamem Moskva, tým herní věci bude ladit na sousteřdění v Kaprunu.