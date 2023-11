V úvodním kole odvetné části základní fáze I. ligy se fotbalisté Dynama střetnou v sobotu večer od 18 hodin v Edenu s pražskou Slavií.

Lukáš Havel bude Dynamu v Edenu pro čtyři žluté karty chybět (na snímku je v zápase s Jabloncem v Mol Cupu). | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského do sobotního utkání půjdou v roli velkého favorita, přesto ale kouč Slavie hosty nepodceňuje. „My se rozhodně nesmíme dívat na tabulku. Mužstva, která jsou v tabulce dole, mají velkou motivaci, ale my chceme brát o tři body a na nic jiného nekoukat. Po Budějovicích hrajeme v týdnu v Tiraspolu a v neděli ve Zlíně a s výjimkou Ivana Schranze, u něhož přetrvává problém, s nímž odjel, nemáme zprávy, že by měl někdo jiný chybět,“ doplnil trenér Trpišovský.

Fotbalisté českobudějovického Dynama půjdou do utkání v Edenu bez trenéra Marka Nikla, jenž byl ve čtvrtek z své funkce odvolán. „Tímto rozhodnutím jsem byl vedením klubu jednoznačně zaskočen,“ zdůraznil trenér Tomáš Zápotočný, jenž v Dynamu společně s Markem Niklem působil v rovnocenném trenérském tandemu. „Ale verdikt vedení klubu respektuji a budu se snažit, abychom ve čtyřech zbývajících utkáních do konce roku vybojovali co možná největší počet bodů,“ ujistil trenér Zápotočný.

V sobotu v Edenu bude Dynamu chybět kapitán mužstva Lukáš Havel, jenž po čtvrté žluté kartě má stop na jeden zápas. „Na marodce jsou Ondrášek a Zajíc, naplno v tréninku už ale je Ondřej Čoudek,“ uzavřel kouč Dynama.

Táborsko hraje v sobotu přátelsky s Pískem (10 Soukeník). „Šanci by měli dostat ti hráči, kteří byli méně vytíženi, nebo i ti, kteří přichází na testy,“ sdělil Deníku tiskový mluvčí FCT Luboš Dvořák.