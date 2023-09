Fotbalisté Dynama se v 7. kole I. ligy v sobotu od 15 hod. střetnou doma s Jabloncem. „Jdeme do zápasu s cílem vyhrát,“ říká trenér Marek Nikl.

V minulém domácím zápase Dynamo doma zdolalo Bohemku 3:0 (na snímku v akci Lukáš Havel a Ondřej Čoudek, vlevo hostující David Puškáč), uspěje i v sobotu s Jabloncem? | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Dynamo po prohře v Ostravě spadlo se třemi body na poslední příčku tabulky, Jablonec je se čtyřmi remízami jen stupínek výš, navíc jako jediný tým v novém ročníku I. ligy ještě nevyhrál.

Před týdnem však Jablonec hrál doma se Slavií 1:1! „Odehráli jsme vyrovnanou partii a věřím, že nás to nastartuje hlavně psychicky,“ zdůraznil trenér Radoslav Látal a dodal, že na duel se Slavií by jeho svěřenci chtěli v Č. Budějovicích navázat. „Náš výkon proti Slavii dokázal, že umíme hrát. A uvidíme, na co to bude stačit,“ přemítal Látal před cestou na jih Čech. „My jsme v Karviné nebo v Teplicích také nehráli špatně, ale neproměnili jsme šance. Minule doma proti Spartě jsme však propadli, to byl velký průšvih,“ zmínil Látal domácí zápas s obhájcem titulu, který po půli v Jablonci vedl 5:0!

Příjemné vzpomínky jablonečtí fotbalisté nemají ani na poslední vzájemné utkání s Dynamem, kdy na jaře z jihu Čech jeli s debaklem 1:5 a díky tomu se Dynamo právě i na úkor Jablonce vyhnulo ligové skupině o záchranu.

Na tento výsledek by fotbalisté Dynama samozřejmě rádi v sobotu navázali. „V poháru ve Velkých Hamrech dostali šanci i hráči ze širšího kádru a nakonec jsme postoupili, což bylo hlavní,“ zmínil trenér Nikl výhru 3:1 v prodloužení. „Trošku nechápu, proč jsme k poháru museli jet takovou dálku, avšak nic s tím nenaděláme, tak to prostě je. My musíme dobře zregenerovat a připravit se na Jablonec,“ uvedl po pohárovém utkání v rozhovoru pro Deník jižní Čechy trenér Nikl.

Remíza Jablonce se Slavií dle Nikla ukázala, že fotbalisty Dynama dnes čeká těžký zápas. „To my víme, Jablonec má kvalitní tým, my se ale musíme soustředit sami na sebe, je to o nás,“ zdůraznil Marek Nikl. „My taky máme kvalitu a máme na to se dostat v tabulce mnohem výš než teď jsme. Věřím, že kluci dokážou navázat na minulý domácí zápas proti Bohemce, který jsme odehráli velice dobře a zvládli jsme to i po té psychické stránce. Ostatně my i v Ostravě odehráli první poločas docela slušně, jenže jsme byli málo nebezpeční. Jako by se nám nechtělo vydat se ještě o něco víc, jako jsme se předtím vydali s Bohemkou. Prostě to tam musí teď proti Jablonci zase být a pak to určitě zase zvládneme,“ zadoufal Marek Nikl.

TÁBORSKO S PROSTĚJOVEM

Ve II. lize hraje Táborsko v sobotu od 17 hodin na Kvapilce s Prostějovem, který po prohře s Brnem 0:1 spadl v tabulce na předposlední příčku. Naproti tomu Táborsko po výhře ve Varnsdorfu 2:0 poskočilo na třetí místo a jen o bod za prvním Vyškovem!

„Jsme rádi, že jsme zápas ve Varnsdorfu zvládli do vítězného konce a že se nám povedl vstup do sezony,“ zářil kouč Roman Nádvorník, jehož svěřenci chtějí tři body uhrát i doma s Prostějovem. „Uděláme pro to vše, co bude v našich silách,“ ujistil Petr Plachý, jenž ve Varnsdorfu dal první gól Táborska.

Ve III. lize hrají jihočeské týmy venku: Dynamo B v sobotu v Králově Dvoře a Táborsko B v K. Varech, Písek v neděli v Praze s béčkem Dukly.

V I. lize dorostu Dynamo v sobotu hostí Mladou Boleslav (11:00 na Složišti).

Divize – sobota: Č. Krumlov – M. Lázně (17), Sokolov – Katovice a Tachov – Soběslav, neděle: J. Hradec – Komárov (16 hřiště Vajgar).

Z FOTBALU V KRAJI

Zl. Koruna – Třeboň 0:5 (0:1), Mol Cup, branky Průcha, Radosta, Matoušek, Tůma, Divoký, ČK 1:0 (43. Konečný), los čtvrtfinále: Třeboň – Protivín, Dačice – Semice, Hluboká – D. Voda či M. Tábor (5. září 17:30 hod.), Křemže – Mirovice.

Úředně z JčKFS – tresty: Kukla (Vodňany) a Chvosta (Volyně) 2 zápasy, Trča (Čt. Dvory), Braťka (S. Hoštice), Strnad (Loko ČB), Dreiling (Kaplice), Kopa (D. Voda/ Nemanice) 1 zápas (vše nepodmíněně od 30. srpna), Meidl (Týn) zákaz všech aktivit ve FAČR do 30. června 2024, žádosti: Veith (N. Bystřice) trest změněn na 1 zápas podmíněně (do 31. října), pokuty: Mareš (Týn) 5000 Kč, Smrčina (Milevsko) 3000, Hrachovec, Kössl (oba Hluboká) 2000, Václavík (Lok. ČB) 1500, Hozman (S. Hoštice), Kromka (Chvalšiny) a Vocílka (R. Hory) 1000 Kč, kluby: Týn 5000, Jistebnice 500, Roudné 300, Slavia ČB 200, Prachatice/Lhenice 150, Chotoviny/ Malšice 100 Kč, poplatky: N. Včelnice 500 Kč.