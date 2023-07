Jeho cesta začala v Českých Budějovicích, potom putoval do Sparty, hájil barvy italského Juventusu… Na jednoho mladíka zážitků až dost. Na videu nabízíme poslední akci, kterou Nicolas Penner prožil v dresu českobudějovického Dynama. Na Srubci s Hellebrandem podpořili charitativní zápas. Během prázdnin Penner mění dres, bude působit v Liberci.

Nicolas Penner na poslední akci v barvách Dynama České Budějovice. Autogramiáda s Patrikem Hellebrandem | Video: Deník/ Kamil Jáša

Sportovní geny zdědil po rodičích. Fotbalové mu předal otec Miloslav, který nastupoval v první lize, smysl pro hru maminka, ta ale válela stolní tenis. A dotáhla to až do extraligy.

„Taky mě moc bavil fotbal,“ vyprávěla před časem Kamila Pennerová, která už jako pětiletá dívenka se svým tatínkem, fotbalovým trenérem v Dolním Němčí, prožívala každé utkání. „Kdyby byla soutěž, která holka viděla nejvíc zápasů, byla bych jasnou vítězkou.“

Roman Rákosník. Nejslavnější gól dal Spartě. Ve statistikách ho ale nenajdete

Penner prožil v českobudějovickém Dynamu v mládežnických týmech krásné roky. V jednom z rozhovorů pro Deník vzpomínal, jak se mu snažil kouč Radim Pouzar pomáhat se školou. Neváhal dokonce při tréninku zastavit útočnou akci – pokračovalo se, až když hráč správně odpověděl, v jakém století upálili Jan Husa.

Radim Pouzar (trenér Nicolase Pennera v týmu Dynamo České Budějovice U15): „Nicolas od dětských let prokazoval, že by mohl mít dobrou kariéru. Okamžitě jsem věděl, že on, ač byl o rok mladší, musí být součástí U15. Jednoznačně převyšoval své spoluhráče. Byl výrazná osobnost. Jeho fyzická připravenost a fotbalové dovednosti dávaly najevo, že se z něj klube zajímavý hráč, který v nejbližší době přeroste hranice kraje, a poté i republiky. Na hřišti má úplně jiný projev než jeho táta, který také hrál ligu. Nicolas byl a stále je kreativním fotbalistou, který vždy dokáže vymyslet něco speciálního a originálního. Herní myšlení převyšovalo chování jeho vrstevníků. Určitě patří mezi nejtalentovanější hráče, které jsem kdy trénoval.“

Fotbalista, který měl zdravotní problémy, se vrátil ze zahraničí, dobře ví, jaké to je, být cizincem v jiném prostředí. Teď je pod Ještědem. Tak ať se daří!