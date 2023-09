Někteří fanoušci Dynama se možná ještě nestačili v ochozech Střeleckého ostrova ani usadit a jejich tým v důležitém zápase fotbalové ligy s Jabloncem už prohrával 0:1.

Fotbalisté Dynama důležité utkání s Jabloncem vyhráli 2:1 (na snímku zakládá útočnou akci Lukáš Havel). | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Opět jsme hned na začátku dostali hrozně laciný gól a po Janáčkově chybičce jsme museli dotahovat náskok soupeře,“ zmínil trenér Tomáš Zápotočný moment, kdy brankář Martin Janáček po lehkém centru neudržel míč a Kratochvíl dal pohodlně na 0:1. „Chyby k fotbalu sice patří, stávat by se to ale nemělo,“ vraštil čelo trenér Dynama. „Avšak fotbal je týmový sport a celý tým tentokráte Janyho i Zdeňka Ondráška podržel,“ připomněl Zápotočný i vyloučení zkušeného útočníka, ke kterému došlo krátce po přestávce.

„Jasně, ta Janáčkova chyba byla veliká, mně ale vadí, že tam u míče byli tři Jablonečáci, kde jsme byli my,“ hněval se. „My tam máme šestičlennou zónu, takové situace bychom měli zvládat. Za to, že Janymu nepomohli, tudíž ještě dostanou za uši,“ sliboval hráčům jejich trenér.

Červená karta Zdeňka Ondráška samozřejmě byla velkou komplikací. „Šel ven za dvě žluté karty, je těžké mu něco vyčítat. Byly to fauly ze hry, nic zákeřného,“ krčil rameny Zápotočný.

Nicméně stav na ukazateli skóre v té době byl 1:1. „A my bychom bod v tu chvíli i brali,“ připustil po zápase na dotaz Deníku trenér Tomáš Zápotočný. „Že jsme v oslabení dali vítězný gól a dokázali jme těžký zápas vyhrát, byť jsme skoro celou druhou půli hráli jen v deseti lidech, za to já musím před hráči smeknout, podali heroický výkon, odbojovali to a prokázali srdíčko a charakter,“ nešetřil kouč superlativy. „Pro nás ty tři body mají velikou cenu. I kvůli tomu, že během té reprezentační přestávky, která nás teď čeká, budeme mít klid a budeme moci dobře potrénovat a nachystat se na další zápasy.“

Veledůležité tři body Jihočeši vybojovali v situaci, kdy byli v tabulce poslední a Jablonec jenom o příčku výš. Ale na dotaz, zda mají ty tři body o to větší cenu, Zápotočný zavrtěl hlavou: „Nemyslím si to, my jsme teď v pozici, kdy prostě potřebujeme bodovat,“ zdůraznil. „Pravda ale je, že kdybychom zápas s Jabloncem nezvládli, byl by to pro nás velký problém,“ uzavřel Tomáš Zápotočný.