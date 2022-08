Přesto si se zájmem prohlížel tabulku, ve které jsou starty hráčů zaznamenány. „Pěkné,“ pousmál se. „Moc si vážím toho, co jsem v Dynamu dokázal.“ Použil ale minulý čas. Proč? „Dohodli jsme se, že od třicátého června už pokračovat nebudu,“ říká a potvrzuje, že jeho počet startů se zastaví možná přesně na čísle 250.

„Moc si vážím toho, mezi jakými hráči jsem,“ glosuje tabulku, které stále vévodí legendární útočník Ladislav Fujdiar, jehož 275 startů v černobílém dresu Dynama už sotva někdy někdo překoná. „Láďa Fujdiar a další, to je výborná společnost.“

Pavel Novák je právem hrdý na kariéru v českobudějo-vickém Dynamu, nikdy ale nezapomněl ani na hřiště, na kterém s fotbalem začínal.

Pavel Novák končí v Dynamu České BudějoviceZdroj: archiv Deníku

„V mládežnických kategoriích jsem začínal v Jindřichově Hradci, vedl mě táta, měl jsem tam a mám kamarády, na které se nezapomíná,“ ohlíží se Pavel Novák za svými začátky. „Se spoluhráči, se kterými jsme se proháněli po trávě tehdy ještě v přípravce, se setkáváme dodnes. Jezdím za nimi, to jsou pro mě životní kamarádi,“ odpovídá fotbalový obránce a ještě dodává: „Vzpomínám na to moc rád.“

První start za áčko Dynama si připsal v době, kdy tým byl v závěru sezony zachráněný. „Tehdy nás trénoval pan Šilhavý, do konce ligy zbývala poslední dvě kola. Debutoval jsem doma s Brnem, prohráli jsme, moc úspěšný start to nebyl.“ Od prvního duelu se ale odrazil k velmi bohaté a zajímavé kariéře, během které nasbíral ve dvou českých nejvyšších soutěžích téměř čtvrt tisíce startů! „První okamžiky si člověk pamatuje,“ vysvětluje Pavel Novák. „Tehdy v Brně začínal Pernica, dal nám i gól.“ A stejně dobře si pamatuje i druhý start za Dynamo. Proč? „Bylo to v Jablonci, hrál na mě David Lafata, to pro mě byla veliká zkušenost, on byl střelec od pánaboha, výborný fotbalista, který uměl a dokázal hodně věcí.“ Novákovu hru vždy zdobily rychlost, spolehlivost, ale ne góly.

„První v lize si taky samozřejmě pamatuju, to není tak dlouho,“ směje se. Shodou okolností se před dvěma roky prosadil hlavou v nadstavbě. „V Mladé Boleslavi. Ale prohráli jsme. A první gól za áčko Dynama jsem dal Táborsku ve druhé lize.“

V sestavách v průběhu sezon se vedle něj v Dynamu prostřídalo hodně hráčů. „Ruda Otepka, Roman Lengyel, Jirka Kladrubský. To byli výborní hráči. „Skvělý kamarád je Petr Benát, setkáváme se i mimo fotbal, rád si s ním povídám.“ Novák vytahuje z rukávu ještě jedno nečekané eso. „Ondřej Herzán.“ Ten v černobílém dresu odkopal jen 13 zápasů. „Byl to ale profesionál každým coulem. Úžasný kluk.“

Některé vztahy ze hřiště přerostly až v kamarádství v osobním životě. „Třeba se Zdeňkem Křížkem, to je fotbalová legenda Dynama,“ usmívá se Novák, který se právě mezi klubové legendy počtem startů 249 nesmazatelně zapsal právě teď.

A co bude dál? „Teď se koncentruju na konec sezony, pak se uvidí.“

Starty hráčů za Dynamo České Budějovice:

1. Ladislav Fujidar 275

2. Pavel Novák 249

3. Martin Vozábal 247

4. Jiří Povišer 226

(započítány jsou I. a II. liga)