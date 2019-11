V prvním vzájemném zápase českobudějovický nováček I. ligy vyhrál v Uherském Hradišti nečekaně 2:0 a s cílem urvat tři body černobílí šli i do nedělní domácí odvety. „Jenže tentokráte to bude úplně jiný zápas,“ upozornil trenér David Horejš, že Slovácko přijíždí na jih Čech jako pátý tým tabulky a po dlouhé sérii utkání bez porážky. „Slovácku se daří i venku, vyhrálo v Plzni i na Spartě,“ zdůraznil Horejš. Přesto chceme vyhrát a potvrdit zisk tří bodů z Teplic.“

S respektem k výkonům soupeře přijíždělo na jih Čech i Slovácko. „Víme, že Budějovicím se v posledních zápasech neuvěřitelně daří. Navíc jim máme po domácí porážce co vracet,“ uvedl pro klubový web asistent trenéra Slovácka Michal Šmarda.

Jihočeši do nedělního zápasu šli oproti utkání v Teplicích jen s jedinou změnou, když se na hrot vrátil Ledecký, jenž v Teplicích pro karty nehrál, a jen na lavičku usedl Čavoš.

Utkání samotné začalo oboustranně opatrně, bylo znát, že oba soupeři jeden druhého respektují. Hosté začali nicméně růžky vystrkovat trošku dřív, a tak se už po deseti minutách z ochozů ozvalo „Dynamo, Dynamo!“

A po čtvrthodině hry mělo Dynamo první vážnější šanci, když po Petrželově faulu na Mršiče kopal Čolič přímý kop ze strany velkého vápna, ale Sivok hlavou přestřelil.

Daleko blíže důležité vedoucí brance byli domácí ve 25. minutě, ale po Čoličově přetaženém centru Brandner od zadní tyče svou hlavičku mezi tři tyče nenasměroval.

Domácí v této fázi zápasu získávali stále více pevnější půdu pod nohama a vycítili to i diváci: „My chceme gól!“ skandovaly tribuny. A hráči své fanoušky vyslyšeli v závěru úvodní půlhodiny, kdy si na Čoličův roh naskočil nikým neatakovaný Havel a hlavou překonal bezmocného Trmala, jenž přitom ve třech předchozích utkáních vychytal nulu. Teď ale neměl nárok a Dynamo vedlo 1:0.

Další velkou šanci mělo Dynamo těsně před odchodem do kabin, kdy po Ledeckého přihrávce pod sebe vypálil Brandner z první sice pohotově, jenže nad břevno. I tak ale domácí hráče do šaten doprovázel potlesk.

V nástupu do druhé půle nejdříve další velkou příležitost nevyužili domácí a poté po nedorozumění brankáře Drobného se svými zadáky sice míč skončil za jeho zády, gól ale uznán nebyl. „Já tu situaci z lavičky těžko posoudím, dle rozhodčích to ale byl ofsajd,“ krčil rameny trenér Dynama David Horejš.

Hosté ale ve snaze smazat jednobrankové manko se dál tlačili dopředu. V 52. min. se naskytla brejková možnost pro Šašinku, brankář Drobný byl ale z brány včas a pádem pod nohy mu míč sebral.

A tak udeřilo podruhé Dynamo!

V 54. min. zahrával Mršič přímý kop, hostující Havlík míč hlavou stačil jen tečovat přímo na hlavu nabíhajícího Sivoka, jenž poslal o tyč balon za Trmalova záda – 2:0. Byl to jeho první gól po návratu do Dynama, a tak to oslavil na plotu domácího kotle, ani žlutá karta mu ale asi radost příliš nepokazila…

Hosté se i za nepříznivého stavu snažili výsledek zkorigovat, nicméně přímou střelou Drobného zřejmě nejvíce vystrašil spoluhráč Mršič, když ve snaze míč odehrát do bezpečí ho v 78. minutě poslal z malého vápna směrem na vlastní bránu, její strážce však byl i na tuto situaci připraven. Neméně spolehlivě řešil i střelecké pokusy hostujících hráčů.

Slovácko prohrálo v lize po sedmi utkáních v řadě bez porážky a trenéru Martinu Svědíkovi po zápase příliš do řeči tudíž nebylo: „Prohráli jsme po dvou standardních situacích, co víc k tomu říct… V první půli jsme dostali jeden gól a hodně laciný, v té druhé tomu bylo podobně. Po poločase jsme možná byli lepší, ve finální fázi jsme ale byli sterilní a nic nám tam nespadlo,“ kabonil se Svědík.

Zato Dynamo slavilo. „Šli jsme do utkání s cílem nejen potvrdit tři body z Teplic, zároveň ale i přepsat historii a prvně v lize vyhrát popáté za sebou. To se nám podařilo, takže naprostá spokojenost,“ zářil trenér David Horejš.

Dynamo ČB - Slovácko 2:0 (1:0) - Branky: 29. Havel, 54. Sivok. ŽK: Sivok, Ledecký, Schranz. Diváci: 3266. Rozhodčí: Zelinka – Moláček, Dobrovolný. Dynamo: Drobný – Čolič, Havel, Sivok, Novák – Javorek, Havelka (86. Kladrubský) – Brandner (76. Čavoš), Schranz, Mršič – Ledecký (85. Táborský). Slovácko: Trmal – Reinberk, Kadlec, S. Hofmann, Divíšek (73. Dvořák) – Petržela (86. Juroška), Kalabiška – Havlík, Daníček (81. Hellebrand), Navrátil – Šašinka.