Fotbalisté českobudějovického Dynama po pěti zápasech bez porážky prohráli v Pardubicích 2:3 a naděje na přímou záchranu v I. lize se jim tak vzdálila. V dalším zápase nadstavbové skupiny o udržení hrají černobílí už ve čtvrtek ve Zlíně.

Samuel Šigut byl v první půli zápasu Dynama v Pardubicích hodně aktivní a po jeho nahrávce dal Alli vedoucí gól Dynama. | Foto: Foto/ archiv Deníku

Pardubičtí fotbalisté dle asistenta trenéra Davida Mikuly šli do zápasu s cílem vyhrát: „Budějovice však mají formu a v posledních utkáních bodují, proto si na ně musíme dát pozor. K zápasu musíme přistoupit zodpovědně a vsadit opět na týmovost, kterou jsme předvedli v prvním utkání nadstavby proti Zlínu. Pak budeme úspěšní,“ zdůraznil asistent hlavního kouče Radoslava Kováče.

Důležitosti nedělního zápasu v Pardubicích si dobře byli vědomi i fotbalisté Dynama: „Kdybychom zápas zvládli, udělali bychom na cestě za záchranou obrovský krok,“ uvedl pro Deník trenér Dynama Jiří Lerch. „Nechci to zakřiknout, ale kluci jsou po sérii zápasů bez prohry v pohodě a věřím, že bychom mohli uspět i tentokráte,“ uzavřel kouč Dynama v rozhovoru pro Deník.

V úvodu zápasu Jihočeši slova svého trenéra potvrdili a v prvních pětačtyřiceti minutách byli lepším týmem. Už v 7. minutě Šigut zblízka pálil po Niklově centru vedle, deset minut nato zpoza vápna už Suchan mířil mezi tři tyče, trefil ale jen náruč gólmana Kinského. Hosté v tlaku pokračovali a ve 23. min. po rozehraném rohu a Alliho centru hlavičkoval Tranziska nad bránu.

Ve 31. minutě už se Dynamo dočkalo: Šigut utekl po pravé straně, zbavil se Vacka, dva obránci Pardubic atakovali Tranzisku a zcela volný Alli pohodlně dal na 0:1.

Domácí za nepříznivého stavu zvýšili aktivitu a v závěru prvního dějství měli více ze hry: ve 34. minutě střela Patráka z vápna šla jen těsně vedle a v nastaveném čase první půle si Hlavatý narazil s Krobotem a vyrovnal na 1:1.

Pardubice vstoupily aktivně i do druhé půle: v 50. minutě měl vyloženou příležitost i Krobot, brankář Šípoš ale vytáhl skvělý zákrok.

Jenže pak přišla pro Dynamo už tradiční individuální chyba, jen s tím rozdílem, že zatímco ty předchozí chyby měli na triku českobudějovičtí brankáři, tentokráte se jí dopustil stoper Poulolo. Předcházela tutovka Hlavatého, jehož střelu na vzdálenější tyč gólman Šípoš skvělým zákrokem vykopl nad sebe, jenže když si míč stahoval, jeho spoluhráč Poulolo, nikým neatakovaný, jej vrazil i s míčem do brány…

„Musím se na to ještě podívat na videu, ale jaké my dostáváme góly, to je prostě tragédie,“ lomil po zápase rukama trenér Jiří Lerch.

Jeho svěřenci totiž v Pardubicích dokázali ještě vyrovnat, když po rozehraném rohovém kopu Čermák utaženou ranou levačkou vyrovnal na 2:2, pět minut před koncem ale po akci Solila a Černého muž zápas Hlavatý přesnou střelou k tyči dal vítězný gól Pardubic – 3:2.

„Moc mě ta porážka mrzí, ještě nás ale čekají tři zápasy a my v žádném případě nic nevzdáváme,“ ujistil trenér Dynama Jiří Lerch.

FK Pardubice – Dynamo Ceské Budějovice 3:2 (1:1)

Branky: 45+1. a 85. Hlavatý, 69. Poulolo vlastní – 31. Alli, 73. Čermák. ŽK: Surzyn, Icha, Ortíz – Králik. Diváci: 2853. Rozhodčí: Rouček – Novák, Mokrusch.

Pardubice: Kinský – Icha, Halinský, Ortíz, Surzyn – Kissiedou (66. Solil), Vacek (76. Donát) – Daněk (61. Sychra), Krobot (76. Brdička), Hlavatý – Patrák (61. Černý).

Dynamo ČB: Šípoš – Nikl (86. Brandner), Králik, Poulolo, Trummer – Čermák (86. Hubínek), Suchan, Hellebrand – Šigut (72. Skalák), Tranziska (60. Ondrášek), Alli.