„Byť jsme s naším výkonem v první půli nebyli zcela spokojeni, protože jsme tam měli dost ztrát a myslím, že jsme si se hrou do plné obrany měli poradit líp, přesto jsme spokojeni, že jsme zápas zvládli vítězně,“ zdůraznil trenér David Horejš.



Prvoligový favorit si vynutil od začátku převahu, kterou už v 7. minutě po faulu brankáře Pecháčka na Havla korunoval z pokutového kopu Kladrubský gólem na 1:0. Domácí i poté měli více ze hry, přes zhuštěnou obranu Táborska se ale dostávali jen velice obtížně. Navíc vinou některých nepřesností v rozehrávkách umožnili hostům vyrážet do rychlých brejků, které ale domácí zadáci většinou stačili včas zneškodnit. Nicméně po jednom z nich měl v 18. minutě po Janošíkově centru slibnou příležitost na vyrovnání Brabec, jenže balon poslal vysoko nad břevno Vorlovy branky.



Přes potíže se hrou do zahuštěné obrany si hráči Dynama ještě do půle několik možností vypracovali. Jednu z nich připravil vydařeným centrem zprava Čolič, koncovka ale chyběla. „To byla moje chyba, tam jsem měl být,“ kál se Patrik Brandner, jenž v první půli nahradil na hrotu rekonvalescenta Ledeckého. Dvakrát zahrozil Čavoš, ale pokaždé pálil nad bránu. Hodně ho jistě mrzela hlavně nevyužitá dorážka Mršičovy střely z úhlu.



Poslední slovo v první půli mohli mít hosté, jenže z přímého kopu za Havlův faul na Šplíchala střílel z osmnácti metrů Plachý jen do náruče pozorného brankáře Vorla.



První půli trenér hostí Miloslav Brožek poslal do hry spíše hráče, kteří toho až tolik v základu nesehráli. „Jsem přesvědčen, že když naši odchovanci jako Brabec či Icha teď dostali v základní sestavě prostor proti první lize, že to pro ně má velkou cenu. Je to pro ně sice obrovský skok, ale myslím, že obstáli. Řekl bych, že kdybychom v první půli měli v útoku ligovou kvalitu, že jsme ji 5:1 vyhráli,“ v nadsázce kouč Táborska zmínil některé slibné protiútoky, které jeho svěřenci ale nedokázali dotáhnout. „Že jsme nedali gól, mě mrzí, ale je tím, že tu ligovou kvalitu my ještě nemáme,“ podtrhl.



Trenéři Dynama udělali po pauze v sestavě hned sedm změn a krátce po vstupu do druhého dějství také černobílí dvěma slepenými góly zápas prakticky rozhodli. Oba góly zařídil šikovný Ubong Ekpai: nejdříve po ukázkovém centru Nováka si perfektně zpracoval míč, obhodil si beka a chladnokrevně skóroval na 2:0, tři minuty nato na třetí gól ideálně prostrčil balon do tutové příležitosti na Basseyho. „Druhou půli jsme dle mého názoru zvládli velice dobře a vstřelili i tři branky. Potvrdilo se, že kondičně jsou kluci na tom velice dobře. Myslím, že jsme v tomto směru v tom horku na tom byli lépe než soupeř,“ pochvaloval si trenér Horejš.



Potěšily ho i čtyři vstřelené góly. „My jsme i v Plzni nějaké příležitosti měli, tam jsme je ale nevyužili, tentokráte už ale ano. To krátce před vstupem do sezony je důležité.“



Až za stavu 3:0 trenér hostí Miloslav Brožek do zápasu poslal i své zkušenější hráče, to už ale soupeř měl taktovku hry pevně ve svých rukou a po Brabcově penaltovém zákroku na Basseyho pečetil Havel na konečných 4:0. Šest minut před koncem po centru Kousala měl pátý gól na noze ještě Novák, v čisté příležitosti však míč dobře netrefil. Mladík Jakub Kousal, jenž dostal po půli šanci se ukázat, určitě nezklamal. „Je to mladý kluk a náš hráč. Já neříkám, že bude hrát ligu, podle mě však prokázal, proč s námi trénuje,“ uvedl Horejš a dodal, že nadějný mladík měl prsty ve druhém gólu.



V pondělí ráno Dynamo zamíří na herní soustředění do Rakouska. „Věřím, že už s námi pojedou už i někteří hráči, na jejichž příchodu stále pracujeme,“ sdělil Horejš s tím, že už dnes by s týmem mohl odjet plzeňský Pavel Šulc. „Byli bychom moc rádi, kdyby se vrátil i Filip Havelka,“ dodal ještě trenér Dynama.



Dynamo - Táborsko 4:0 (1:0) - Branky: 7. Kladrubský (11), 53. Ekpai, 56. Bassey, 70. Havel (11). ŽK: Čavoš. Diváci: 200. Rozhodčí: Szikszay – Hrabovský, Volf. Dynamo: Vorel (46. Janáček) – Čolič (46. Kopečný) , Havel, Králik (46. Talovierov) , Kladrubský (46. Novák) – Valenta, Čavoš (46. Javorek) – Ekpai, Meszároš, Mršič (46. Kousal) – Brandner (46. Bassey). Táborsko: Pecháček – Icha (57. Almeida), Brabec, Penc (57. Navrátil), Janošík – Vozihnoj (57. Tolno), Schramhauser (57. Kučera), Gil (57. Boula), Plachý – Šplíchal (57. Musiol), Toutou (75. Omiros).