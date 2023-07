Po přípravném utkání Dynama Č. Budějovice a FC Silon Táborsko, které na Hluboké skončilo nerozhodně 3:3, se trenéři obou týmů shodli, že zápas splnil svůj účel a že se určitě i divákům líbil.

Před přípravným derby fotbalistů Dynama ČB a Silonu Táborska na Hluboké si měli co říct i majitel Dynama Vladimír Koubek a dlouholetý klubový lékař Táborska MUDr. Josef Balík. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„První půle z naší strany sice byla trošku horší a ta druhá podstatně lepší, avšak já jsem rád za oba poločasy,“ zdůraznil kouč Dynama Tomáš Zápotočný, dle něhož zápas byl divácky hodně zajímavý. „Góly, které jsme dostali, nás samozřejmě mrzí. První a třetí byly zpoza vápna a krásně trefené, ale druhý gól byl laciný,“ zmínil nedohodu Jana Brabce s brankářem Davidem Šípošem.

Dynamo první tři přípravná utkání odehrálo se širokým hráčským kádrem, kde velkou šanci dostali i mladí hráči z béčka a z dorostu. „Ti mladí kluci potvrdili, že potenciál určitě mají, nicméně v tuto chvíli je první liga asi ještě nad jejich síly,“ usoudil po derby s Táborskem trenér Zápotočný, dle něhož třeba dorostenec Vojtěch Hora ale je velice zajímavý hráč: „Má na to jak silově, tak rychlostně. Dle mě si hodně říká o to, aby v kádru áčka zůstal.“

Na předsezónní soustředě᠆ní do Rakouska, kam Dynamo v sobotu odjíždí, by dle slov Tomáše Zápotočného mělo jet už jen jednadvacet hráčů a tři gólmani. „Z toho jasně vyplývá, že k nějakému řezu v tom aktuálně širokém hráčském kádru zřejmě dojde,“ zdůraznil Zápotočný.

V rámci rakouského soustředění sehrají svěřenci trenérů Marka Nikla a Tomáše Zápotočného tři utkání proti týmům ze tří evropských lig: hned v sobotu s Riedem (Rakousko) a pak s Hannoverem (Německo) a Dózsou Ujpest (Maďarsko).

Hru svého týmu proti Dynamu, ač některé chyby jeho hráčů ho nahněvaly, chválil i trenér Táborska: „S výsledkem je spokojenost, mrzí mě ale to, že po prvních dvaceti minutách jsme vedli jenom 1:0, protože jsme měli tři tutové góly na noze. A ty jsme měli dát, potom by se zápas mohl vyvíjet úplně jinak. Nicméně si myslím, že to kluci odpracovali a že zápas proti ligovému týmu zvládli. Po přestávce nám už trošku docházely síly, ale dle mě se divákům zápas určitě musel líbit. A pro nás teď v přípravě, v uvozovkách řečeno, je každý bod plus,“ vyzdvihl Roman Nádvorník.

S přípravou tudíž u Jordánu panuje spokojenos:. „Až na Příbram jsme zatím hráli jen s prvoligovými soupeři a také v sobotu máme v Písku prvoligový Hradec Králové, teprve na závěr máme třetiligové Přeštice. Jsou to pro nás velice těžké zápasy, na druhé straně i při té únavě, kterou hráči z přípravy cítí, by nás ty zápasy měly posunout dál,“ uvedl Nádvorník, dle něhož ani výsledky nebyly špatné. „Jen ve středu, kdy ta naše únava gradovala, jsme zrovna hráli v Plzni, a ta toho náležitě využila,“ zmínil šest gólů, které Plzeň do půle nastřílela. „Po půli už to bylo z naší strany znatelně lepší,“ uzavřel trenér Táborska.

PĚTATŘICÍTKA 12:2



Fotbalisté Dynama +35 let v exhibičním utkání, hraném v Neplachově v rámci oslav 700. výročí obce Neplachov, vyhráli nad domácím Sokolem vysoko 12:2 (8:1), branky Adam 3, Bouchal, Procházka, Benát a Fischer 2, Kolčava.