Emil Kristek řídí klub, který zatím v první lize nezískal ani bod. Dynamo České Budějovice čeká důležitý zápas v Praze. Na Julisce už musí teď mít obavy. Jihočeši se zvedají ode dna. Pomalu, ale zvedají. Kristek velmi otevřeně odpověděl na dotazy Deníku:

Jak byste zhodnotil Vaše dosavadní výsledky a celkové působení v klubu?

Umístění v tabulce všichni známe. Všichni to vidíme, nemáme z toho radost, nezbývá nám nic jiného, než pracovat a věřit, že ligu pro Dynamo zachráníme. Chceme to všichni v klubu, chtějí to fanoušci, chtějí to partneři a víme, že to chtějí i představitelé města i kraje. V neděli jsme prohráli. Všichni jsme to viděli. Plzeň byla silný soupeř, ale viděli jsme, že to bylo hratelné. Nebudu komentovat průběh utkání. Řeknu ale jedno. Jsem pyšný na naše hráče a trenéry. Po zápase jsem klukům musel poděkovat. V jejich očích vidím obrovskou touhu a odhodlání. Věřím, že to tak vidíme všichni. Nevzdáváme se, budeme bojovat, prát se, co to půjde.

Co řeknete fanouškům k odchodům a příchodům hráčů v prvním týmu? Jak vysvětlíte zmizení Havla? Odchod Suchana?

Prvně musím říct, že všichni v klubu respektujeme bývalé vedení a realizační tým. Ti, co tu byli, odvedli dobrou práci. Ve velmi těžkých podmínkách. Podařilo se jim zachránit ligu a je třeba s úctou vyslovit všem velké poděkování. Mají můj obdiv. Ono je jednoduché kritizovat, ale není jednoduché to zvládnout. Tohle vám podepíše asi každý.



A dramatické změny v kádru?

Z hostování z Baníku Ostrava jsme stáhli Adedirana, protože tam nehrál. Je to rychlý hráč, takový katapult, to, co nám chybí a věříme, že může být pro tým přínosem. František Straka s ním hodně mluví, věříme mu všichni. Teď jsme museli zareagovat na těžké situace. Honza Suchan měl slíbený souhlas k odchodu po uplynulé sezoně. Měl to již předjednané. Nemá cenu držet v mužstvu hráče, který byl už vlastně myšlenkami jinde. Musím ale podotknout, že to bylo férové jednání. Honza Suchan je v pohodě kluk. Museli jsme okamžité reagovat. O Emila Tischlera jsme se s trenéry bavili už před zápasem s Pardubicemi a teď ho zatím vidíme jako náhradu za Honzu Suchana. Navíc Emil Tischler je k využití na více postech, ve 26 letech má odehraných přes 100 ligových utkání.

A Havel? Ani on nevěděl, že v Dynamu končí…

Odchází na přestup do Teplic. O Lukáše byl v lize zájem už před dvěma lety. Potřebuje změnu, která mu určitě pomůže. Za Lukáše už máme náhradu, Rišu Križana, věříme že to bude v pohodě. Do ukončení přestupů do 8.9. se pokusíme o další doplnění kádru. Trh s hráči neustále bedlivě sledujeme.

Vrátil bych se znovu k přestupu Suchana. Pro Dynamo byl při cestě za záchranou klíčovým hráčem. Není hazard s ligou, že mu umožníte odchod?

Byl tu delší dobu, postupně se vyhrál k největší opoře týmu. Dynamo a hlavně trenéři mu dali důvěru a on ji splatil, to víme všichni. Na druhou stranu Honzovi je 28 let, před příchodem do Dynama se dostával do hry po zranění, perfektně to zvládnul. Honza je slušný chlap, férově přišel a na rovinu požádal o uvolnění. Odchod měl přislíben už od minulého vedení. Je fixovaný na Prahu, žije tam. Má tam přítelkyni, rodinu, kamarády. Bohužel, tyto atributy musíte vnímat. Má ambice hrát v týmu, který hraje o přední místa v tabulce. To nejde nepochopit, my, co jsme fotbal hráli nebo hrajeme, to asi chápeme. A zeptejme se sami sebe. Má cenu takového hráče držet, když vás požádá sám? Zkoušeli jsme mu i navýšit smlouvu. Já Honzu chápu a myslím si, že ho chápe každý fotbalista i z I.B. třídy. Honzovi přejeme hodně štěstí. Taky jsem mu ale řekl, že život fotbalisty je nevyzpytatelný, a kdyby se v novém angažmá necítil, do Dynama má vždy dveře otevřené.

Proč přestup právě do Jablonce?

S jeho agentem Tomášem Jůnem jsme měli dohodnuté tři varianty a dokonce i tři ceny. Na prvním místě bylo zahraničí, to ale nechtěl ani Honza sám, chce být doma, druhá varianta byla, že si ho vybere tým z první pětky, tedy z pohárových příček. Nějaké náznaky existovaly, ale nakonec se ani nejednalo. Tak přišla třetí varianta. Domácí liga. S nějakými kluby něco proběhlo, ale nakonec si sám Honza vybral Jablonec. Jednání s Mírou Peltou, trvalo tři minuty. Známe se spolu přes třicet let, máme spolu skvělý vztah. Ať si každý říká, co chce, je to podle mého názoru pořád u nás nejlepší fotbalový manažer. Kdybychom nemuseli, nepotřebovali bychom ani smlouvu, stačilo by podání ruky. Pro klub jsme vyjednali s představenstvem opravdu velmi dobré podmínky, včetně dalších bonusů a to ještě v této sezoně proti Dynamu Honza Suchan nesmí nastoupit. Je to asi nejlepší řešení.

Jak probíhal přestup Lukáše Havla?

Pro mě osobně to bylo velmi i psychicky náročné. Víte, já jsem vyrůstal s jeho rodiči Monikou a Martinem Havlovými. Znám naprosto dokonale celou jejich rodinu, jezdívali jsme spolu k nim na chatu na Lipno na dovolené. Něco jsme v životě spolu prožili. Lukáše jsme společně zapíjeli, když se narodil. Pro mě je to něco, jako kdyby vám někdo ukradl dítě z kočárku. Když jsme se spolu s Lukášem loučili, málem jsme se neubránili oba slzám. Ale, je tady to ale. Lukáš byl v Dynamu od přípravky a nikdy nikde jinde nebyl. Pro jeho osobní kariéru je teď dobře, že změní prostředí. Navíc to bylo i podle jeho agenta Karola Kisela jeho přání. A já tomu naprosto rozumím. Pozná jiné lidi, jiné mravy, nové spoluhráče, zkusí žít v jiném městě. Áda, jak mu říkáme podle jeho dědečka, známého super fotbalisty Ády Havla, to teď ve 28 letech potřebuje. Hodně mu to pomůže, je to skvělý fotbalista i skvělý člověk a my v klubu, a hlavně já, jsem přesvědčený, že se Áda za dva, tři roky vrátí. V Dynamu má Lukáš vždycky dveře otevřené. Řekl jsem mu, že kdyby se cokoli stalo, chtěl by zpátky, uděláme pro to všechno. Tady je doma a věříme, že se vrátí. Ani nevíte, jak mu přeji, aby se mu dařilo. A já vím, že to zvládne a s chutí se do našeho Dynama vrátí jako opravdový vůdce. Myslíme si, že to tak cítí, s pochopením, i fanoušci klubu.