Ve fotbalové přípravě se jihočeským ligistům ve středečních zápasech nedařilo: Dynamo podlehlo Vlašimi v Třeboni 1:2 a Táborsko v Doubravce padlo s Plzní vysoko 2:8.

Ve 42. minutě Nicolas Penner před vlašimským Heppnerem stačil míč odkopnout z prázdné branky, dvě minuty nato ale Vlašim druhým gólem rozhodla v přípravě s Dynamem o své výhře 2:1. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Fotbalisté Dynama vstoupili do zápasu s Vlašimí velice aktivně. Už ve 2. min. po Hákově centru V. Hora zkusil ránu z voleje, trefil však jen brankáře Vágnera. Pár vteřin nato si ale na Hellebrandovu uličku naběhl V. Hora a po jeho nahrávce Ondrášek na zadní tyči otevřel skóre – 1:0.

V 9. minutě po chybě v rozehrávce zadáků Dynama sice Solomon po úniku z půli hřiště vyrovnal na 1:1, vzápětí ale měli dvě velké šance Jihočeši. Při té první J. Hora našel kolmou nahrávkou Hellebranda, tomu ale míč odskočil, poté Hellebrand vyslal do brejku Matouška, jehož pokus o lob však letěl vysoko nad branku.

Ve druhé části první půle převzala iniciativu Vlašim, jenže její střelci měli velice nepřesnou mušku. A když už se trefili, zasáhl výborně chytající brankář Jakub Tůma. „Přišel na testy ze Sparty,“ vysvětlil sportovní ředitel Dynama Milan Čadek.

Před půlí. Tůma zneškodnil i gólovou střelu Šubrta a nato hlavičku Heppnera vyrazil na roh, ve 44. minutě na Labíkovu dorážku zblízka už ale nedosáhl a ve druhé půli druholigoví hosté náskok 2:1 bez větších potíží uhájili.

„Skládáme nové mužstvo, takže zápasy s ligovými celky jsou pro nás složité a v úvodu, kdy jsme si zvykali na to tempo, to bylo znát, ale pak jsme se chytili a řekl bych, že jsme první poločas odehráli velice dobře,“ liboval si vlašimský trenér Martin Hyský. „Šance byly na obou stranách a my mohli do půle dát více gólů, přesto s první půlí plná spokojenost. V té druhé už jsme nebyli tak dobří v tom presinku, ale příznivé skóre jsme udrželi. Nějaké brejkové situace jsme měli dohrát líp, soupeře do větší šance jsme ale nepustili. Nádherné hřiště, výborné prostředí, cenná výhra, takže naprostá spokojenost,“ nešetřil superlativy vlašimský kouč.

To hodnocení trenérů Dynama bylo střízlivější. „Výsledkově nám to nevyšlo, až tak těžkou hlavu si z toho ale neděláme. Samozřejmě vyhrávat i v přípravě chceme, máme však v týmu plno nových kluků, takže nějaké ty taktické věci nefungovaly, jak by měly,“ vraštil čelo trenér Marek Nikl. „V tom, že jsme po brzkém gólu na 1:0 umožnili hostům stejně záhy vyrovnat, je vidět ta nezkušenost našich mladých hráčů. My je ale právě v těchto těžkých zápasech potřebujeme vidět,“ krčil Niklův trenérský kolega Tomáš Zápotočný rameny. „A Vlašim je kvalitní soupeř s řadou velice rychlých hráčů, takže to pro nás byl výborný test a my viděli v naší hře věci, které jsou pro nás v této fázi sezony důležité vidět,“ dodal.

Náročný test absolvovali ve středu i fotbalisté druholigového Táborska, kteří ze zápasu proti Viktorii Plzeň jeli s vysokou porážkou 2:8.

„Šli jsme do zápasu z plného tréninku, přesto si v první půli kluci s chutí zastříleli,“ připomněl asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš. že po půli Viktorka vedla 6:0. „Po prostřídání po pauze už tempo opadlo, ale i tak utkání splnilo svůj účel. Ve hře už se pomalu objevují systémové změny, které trénujeme,“ dodal asistent nového trenéra Miroslava Koubka.

DERBY NA HLUBOKÉ

V sobotu se v dalším přípravném utkání fotbalisté Dynama a Táborska od 10:30 hod. střetnou ve vzájemném derby v Hluboké nad Vltavou.