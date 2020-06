„Je to můj první gól v lize a čekal jsem na něj hodně let, takže radost z něj mám, přednější je však týmový výsledek a ten jsme mohli uhrát lepší,“ litoval porážky v Mladé Boleslavi třicetiletý obránce Dynama Pavel Novák.

Na první gól v nejvyšší soutěži čekal dlouho, rozhodně ale jeho gólová hlavička patří k těm nejhezčím, jaké ve své kariéře nastřílel. Na Mészárosův centr si vyskočil pořádně vysoko, takže obránce Křapka s ním ve vzdušném souboji neměl nárok a po dokonale umístěném míči na zadní tyč se marně natahoval i brankář Šeda. „Škoda, že jsme vedení neudrželi, nicméně do odvety to není až tak špatný výsledek,“ přemítal Novák po zápase, v němž Dynamo nakonec padlo 1:2.

„Do půle jsme hráli dobře, byli jsme silní na míči, dokázali jsme ho přidržet. Poté, co Bolka vyrovnala, jsme nějak znejistili, byly tam zbytečné ztráty míče a za to jsme pykali,“ mrzelo ho.

Gól venku se v pohárové matematice počítá za dva. „Věřím, že ten můj gól bude mít svou cenu a pomůže nám k postupu. Máme sílu na to, abychom v odvetě doma uspěli. Máme za sebou úspěšnou sezonu, ale teď v nadstavbě můžeme vytěžit ještě víc. Nekončíme, chceme jít ještě dál!“ ujistil Pavel Novák.