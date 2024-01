Fotbalisté prvoligového Dynama ČB na závěr soustředění v Turecku se ve čtvrtek utkají s ukrajinským Kolosem Kovalivka.

První letošní posilou Dynama je 22letý německý útočník Jakob Tranziska z vídeňské Admiry. | Foto: Foto Deník/ dynamocb.cz

Trenéři Lerch a Kladrubský budou mít k dispozici i první letošní posilu, kterou je 22letý německý útočník Jakob Tranziska z vídeňské Admiry. Dynamo ho testovalo v přípravě proti Jihlavě a svým výkonem zaujal. „Líbil se nám a určitě bychom o něj měli zájem,“ řekl tehdy trenér Jiří Lerch.

Jednání mezi oběma kluby bylo úspěšné a výsledkem je dohoda na došlo vedení Dynama se s hráčem dohodlo na smlouvě na jeden a půl roku s opcí.

Fotbalisté Dynama v přípravě ještě neprohráli a rádi by tuto bilanci udrželi i po čtvrtečním utkáním s ukrajinskou Kovalivkou, kterým zakončí své desetidenní soustředění v Turecku. „V obou předchozích zápasech v Turecku jsme vyhráli bez obdržené branky a na to bychom rádi navázali, protože na defenzivní činnosti hodně pracujeme,“ zdůraznil trenér Jiří Lerch. „Minule s Podgoricou nastoupili v základu mladší kluci a zvládli to skvěle,“ dodal trenér Jiří Kladrubský.

V pátek soustředění Dynama končí: „Letíme do Vídně a dál klubovým autobusem do Budějovic,“ uvedl Kladrubský.