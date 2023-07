Fotbaloví fanoušci na jihu Čech se v novém ročníku I. ligy velkého šlágru dočkali hned na začátku sezony. Už tuto neděli od 15 hod. se na Střeleckém ostrově českobudějovické Dynamo ve 2. kole I. ligy střetne s pražskou Slavií!

V posledním vzájemném utkání se Slavií fotbalisté Dynama doma na jaře nečekaně zvítězili 1:0 (na snímku z tohoto utkání střelec gólu Quadri Adediran obchází gólmana Koláře). | Foto: Deník/Jan Škrle

A zájem o zápas mezi fotbalovými fanoušky byl skutečně obrovský: „Od čtvrtka je vyprodáno,“ potvrdil Deníku sportovní ředitel Dynama Milan Čadek.

Na rozdíl od Dynama, které do sezony vstoupilo vysokou porážkou 1:4 na Slovácku, si Slavia doma s Hradcem poradila 2:0. „Z naší strany to byl dobrý vstup do sezony. Přemýšlím, jestli tam bylo něco negativního kromě zahazování šancí,“ přemítal trenér Jindřich Trpišovský, jenž ale Dynamo ani po jeho hladké prohře na Slovácku nepodceňuje: „Výsledek vypadá jednoznačně, ale průběh zápasu byl jiný, vyrovnanější. Slovácko bylo produktivní, potrestalo chyby, které Budějovice udělaly. Zejména při prvním gólu, který ráz duelu hodně určil. Herní projev ale měli hráči Dynama dobrý, byli silní na míči i v kombinaci. Slovácko duel zlomilo svou agresivitou a efektivitou, mohlo přidat i další góly,“ uvedl Trpišovský pro klubový web.

Slávistický kouč si navíc je dobře vědom, že na jaře jeho tým na Střeleckém ostrově nečekaně prohrál 0:1. „Člověk kouká nejen na poslední zápasy soupeře, ale také na poslední vzájemný duel. Tím spíše, když tam jsou stejní trenéři a takřka stejní hráči,“ upozornil Trpišovský. „Máme to v hlavě, ale věřím v úplně jiné utkání. Víme, že náš výkon tehdy měl rezervy, přestože jsme inkasovali z jediné střely na naši branku. Doufám, že naše šance v neděli využijeme a zvítězíme,“ zdůraznil Trpišovský.

Na rozdíl od Slavie, která začala ligu vítězně, Dynamo do nové sezony před týdnem vstoupilo v Uherském Hradišti vysokou prohrou. „Slovácko v zápase prokázalo velikou kvalitu a obrovskou zkušenost, s tím jsme ale počítali a myslím si, že špatně odehraný zápas to z naší strany nebyl, ten výsledek to ale kazí,“ hodnotil zápas trenér Dynama Marek Nikl.

Jihočeši byli v poli Slovácku skutečně rovnocenným soupeřem, jenže v zápase se dopustili tolika velkých chyb, že s bodovým ziskem mohli počítat jen velice těžko. Chyby, které na Slovácku o výsledku rozhodly, si trenéři Dynama se svými svěřenci samozřejmě vyříkali a navíc na čtvrtek po tréninku měli hodnocení u videa. „Chtěli jsme chyby, které na Slovácku z naší strany byly, si ukázat, rozebrat si je a pak už se víc k tomu nevracet. Veškeré své úsilí jsme totiž výhradně upřeli už jen ke Slavii,“ podtrhl Nikl.

Dynamo bude v neděli postrádat obránce Sladkého, jenž je se zlomenou nohou mimo na delší dobu. „Lépe už na tom jsou jak Tomáš Zajíc, tak i brankář Janáček, proti Slavii ale k dispozici ještě nebudou,“ informoval Nikl.

Ani Slavie nebude v neděli mít všechny hráče, chybět určitě bude David Pech, jenž v týdnu podstoupil operaci kolene. „Je to velká rána a mrzí nás to, v přípravě vypadal velice dobře a v generálce nastoupil v základu, možná by se tam i udržel,“ litoval trenér Trpišovský.

„Jenže Slavia má tak kvalitní a široký kádr, že absenci jednoho hráče vůbec nepocítí,“ krčil rameny trenér Dynama Marek Nikl, dle něhož na tom, kteří hráči Slavie do nedělního zápasu naskočí, příliš nezáleží. „Všichni totiž mají velkou kvalitu, ale my se nepřipravujeme na jednotlivé hráče soupeře, nýbrž podle toho, jak chceme hrát my a dle toho, jaké rozestavení zvolit, aby nám to fungovalo,“ zdůraznil Nikl.

Slavia bude na Střeleckém ostrově v neděli velkým favoritem, nicméně Dynamo chce uspět. „Naším přáním je, aby se zápas divákům líbil a my v něm obstáli. Na jaře jsme Slavii tady dokázali porazit a s cílem vyhrát do zápasu půjdeme i tentokráte,“ směle uzavřel Marek Nikl.