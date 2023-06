Jan Podroužek už není vedoucím fotbalové sekce Deníku Sport. Teď bude pracovat pro Dynamo České Budějovice. Podívejte se na video, co sám říká o náplni své práce.

Jan Podroužek v kanceláři klubu SK Dynamo České Budějovice | Video: Deník/Kamil Jáša

Jan Podroužek ochotně odpověděl na dotazy.

Už je definitivní, že jste členem černobílé rodiny Dynama České Budějovice?

Měli bychom se o práci dělit s Milanem Čadkem, který dosud zastával funkci sportovního ředitele. Postupně by mělo docházet k přesunu kompetencí na mě. Zatím se budeme o práci dělit, já věřím, že ta spolupráce bude klapat. Zatím to vypadá dobře.

Jaká konkrétně bude náplň vaší práce v Dynamu?

Určitě výpomoc u áčka. Týká se to doplňování kádru. Směrem dovnitř, ale i ven. To bude to hlavní. Jsou to sportovní otázky spojené s chodem áčka. I s chodem Akademie.

Kam poslal legendární Polda Bláha manželku? Odpověď máme na videu

Máte jihočeské kořeny, je to výhoda?Je to jeden z důvodů, i když ne ten hlavní, nechci být úplně sentimentální, ale je to jeden z důvodů, proč mě Budějovice zajímají, myslím Dynamo. Pocházím z Tábora, to je padesát nebo šedesát kilometrů od Budějovic. Hlavně si myslím, že je v klubu obrovský sportovní a ekonomický potenciál.

Majitel klubu Vladimír Koubek mluví o pětiletém časovém horizontu, kdy by chtěl vidět v A týmu minimálně pět odchovanců. Je to ve vašich očích reálná věc?

Určitě je. Už proto, že jsme v týdnu měli poradu s Tomášem Zápotočným a Markem Niklem a s dalšími členy sportovního úseku, podle toho, jak se k tomu kluci chovají a jak se k tomu staví, tak je patrné, že mladí kluci tady budou dostávat šanci. Mladí kluci, kteří jsou přímo odchovaní Složištěm. To znamená hráči Akademie Dynama.