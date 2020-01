Ligový nováček na hřišti suverénního vítěze podzimní části I. ligy po hodině hry vedl 1:0, a přestože favorit otočil na 2:1 a 3:2, poslední slovo měli hosté, když dvě minuty před koncem zápasu českobudějovický Ivan Schranz po ukázkovém úniku z půlky hřiště ranou k tyči vyrovnal na konečných 3:3.

Začátek zápasu patřil Slavii a už v 16. minutě se její hráči prvně radovali, když hlavičku stopera Frydrycha sice Křížek skvěle vyrazil, proti Júsufově dorážce ale už byl bezmocný. Gól však pro ofsajd neplatil.

Krátce nato připravil vyloženou šanci na druhé straně Mrsič pro Schranze, jenž sám před Kolářem gólmana Slavie nepřekonal – a navíc i tentokráte byl praporek pomezního nahoře a gól by neplatil.

Dvě slibné možnosti poté měla Slavia, ale jak Bořilovu ránu z vápna, tak dvě minuty nato střelu Hellebranda po Javorkově ztrátě balonu výborně chytající Křížek stačil odvrátit na roh. „Vypracovali jsme si hodně šancí ze stran, bohužel jsme je ale neřešili dobře finální přihrávkou,“ mrzelo kouče Slavie Jindřicha Trpišovského.

Zato hráči Dynama v závěru úvodní půlhodiny svou ukázkovou brejkovou akci neméně ukázkově vyřešili: debutant Meszáros utekl po pravé straně, do vápna prostrčil na Schranze, na jehož lahůdkový centr si naskočil Mrsič a hlavou udeřil – 0:1!

Po změně stran Slavia až na Koláře a Oscara poslala do hry fungl novou sestavu, zatímco Jihočeši udělali v půli jen tři změny. „Kvůli zdravotním potížím nám chyběla řada i klíčových hráčů. Celý týden jsme trénovali ve dvanácti lidech a před tím, jaký výkon hráči odvedli, musím smeknout klobouk,“ vyzdvihl trenér Jihočechů David Horejš, jenž dal v závěru šanci i třem mladíkům z béčka (Pařízek, Kalousek, Lindák).

Slavia po pauze dvěma góly skóre otočila (Oscar hlavou po Koskově centru na 1:1 a Stanciu poté, co Olayinka na hraně faulu skluzem obral o míč Javorka, výstavní střelou na 2:1), za stavu 1:1 ale právě Javorek po Mrsičově ukázkové nahrávce z vyložené šance trefil Koláře v brance Slavie). V závěru drama vygradovalo: v 72. min. si na trestný kop naběhl Havel a po jeho hlavičce Polom zblízka srovnal na 2:2, v 76. min. Stanciu po Schranzově ruce dal z penalty na 3:2 a v 88. min. Schranz odpověděl ze sóla na 3:3.

„Super zápas s výborným soupeřem! Sice jsme dostali tři góly, ale zároveň jsme tři vstřelili. Kluci se vydali ze všech sil a byli Slavii vyrovnaným soupeřem,“ radoval se trenér David Horejš.

„Hlavně do ofenzivy to byl daleko lepší výkon než proti Ústí. Dali jsme tři góly a to, že jsme také tři góly dostali, vyplynulo ze hry. Přípravné zápasy jsou vždy nahoru dolů,“ uvedl kouč Slavie Trpišovský.

Slavia - Dynamo 3:3 (0:1) - Branky: 70. a 76. (pen.) Stanciu, 62. Oscar – 29. Mršič, 72. Polom, 88. Schranz. Bez karet. Diváci: 500. Rozhodčí: Musil. Slavia: Kolář – Coufal, Frydrych, Křišťan, Bořil – Souček – Oscar, Traoré, Hellebrand, Provod – Júsuf, 2. poločas: Kolář – Holeš, Takács, Kúdela, Kosek – Zelený, Oscar, Stanciu, Ševčík, Olayinka – Tecl. Dynamo: Křížek (46. Luksch) – Čolič, Havel, Talovierov, Řezáč (46. Polom) – Javorek (71. Kalousek), Kulhánek (71. Pařízek) – Brandner (46. Rabušic), Mészároš (46. Čavoš), Mršič (71. Lindák) – Schranz.