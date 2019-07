„Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, který před týdnem zaslouženě vyhrál na Letné se Spartou, zápas jsme ale zvládli výborně a já tomu jsem moc rád,“ po nečekané výhře v Uherském Hradišti zářil trenér David Horejš.

Jeho svěřenci si chválu od svého kouče zasloužili, protože v zápase podali takticky velice dobrý výkon a hlavně v defenzivní činnosti téměř nechybovali.

Důkaz?

Prvním je statistika rohových kopů: Slovácko, které na Letné proti Spartě po úvodní čtvrthodině vedlo na rohy 6:0, tentokráte za celý první poločas kopalo roh jediný a a nakonec v této statistice mělo navrch jen těsně 4:3.

Druhým důkazem kvalitní defenzivy Dynama byly gólové šance. Na Letné vedle dvou branek mělo Slovácko i další gólovky, tentokráte první ránu přímo na bránu vypálil Daníček až po hodině hry z 25 m, ale brankář Staněk byl u tyče včas. Druhou střelu mezi tři tyče a navíc velice slabou, vyslal Dvořák až v nastaveném čase.

„V útočné fázi jsme ukázali nekvalitu. Žádný tlak směrem do brány jsme neměli. Mužstvo už teď snad ví, že tudy cesta nevede. Hrát takto před domácími fanoušky je nepřípustné,“ netajil se domácí kouč Martin Svědík po utkání svým zklamáním.

Fotbalisté Slovácka v úvodu sice měli míč častěji na svých kopačkách, jenže do blízkosti své branky je pozorná obrana Dynama prakticky vůbec nepouštěla a vysoké míče suverénně sbíral brankář Staněk. Hosté navíc nebyli zalezlí na své polovině hřiště, své protihráče napadali už při rozehrávce. „Měli jsme špatný pohyb a hlavně ve středu hřiště jsme prohrávali osobní souboje. Proto jsme se vůbec nedostávali do tlaku,“ hněval se trenér Slovácka, jehož svěřence ještě víc srazil dolů nečekaný gól hotí na 0:1, který v 18. minutě dal po Čoličově centru a vyhraném souboji s Juroškou hlavou Lukáš Provod.

„Chtěli jsme hrát aktivně, což hráči plnili. Povedlo se nám chytit začátek a branka Lukáše Provoda nás uklidnila,“ chválil své hráče Horejš.

Domácí zaražené fanoušky probrali až ve 30. minutě, kdy po Petrželově akci tvrdě vypálil zpoza vápna Navrátil, jeho ránu ale zblokoval stoper Novák. Víc toho Slovácko do přestávky nemělo, zatímco hosté ke konci poločasu dvakrát zahrozili: ve 36. min. po Havelkově akci chyběly Provodovi k míči jen decimetry a ve 44. min. znovu Provod po Javorkově centru pálil zblízka z ostrého úhlu do boční sítě.

Po půli Slovácko ve snaze srovnat manko se pokusilo hosty zatlačit. V 56. minutě po Petrželově trsestném kopu ze strany velkého vápna se k odraženému míči dostal Navrátil, ze slibné pozice ale Staňkovu branku zhruba o dva metry přestřelil. Další náznaky nebezpečných situací řešil spolehlivý Staněk.

„Slovácko mělo sice územní převahu, do gólové šance jsme ho ale nepustili. A druhým gólem jsme výhru potvrdili,“ radoval se Horejš poté, co střídající Táborský šikovným lobem v 85. min. zakončil předchozí skvělou individuální akci Lukáše Provoda, v sobotu bezesporu nejlepšího muže na hřišti.

„Tří bodů si vážíme a budeme s pokorou pracovat dál,“ ujistil trenér Dynama.

A ta pokora je na místě, protože v dalším kole I. ligy se fotbalisté Dynama střetnou v pondělí 29. července doma na Střeleckém ostrově od 18 hod. s pražskou Spartou, která v sobotu zdolala silný Jablonec 2:0.

Slovácko - Dynamo ČB 0:2 (0:1) - Branky: 18. Provod, 85. Táborský. ŽK: Daníček – Kulhánek, Javorek, Novák, Kladrubský. Diváci: 4089. Rozhodčí: Lerch – Blažej, Kříž. Slovácko: Trmal – Juroška (80. Krejčí), Hofmann, Šimko, Reinberk (40. Divíšek) – Daníček – Petržela (65. Vasiljev), Navrátil, Havlík, Kalabiška – Dvořák. Dynamo: Staněk – Čolić, Havel, Novák, Kladrubský – Havelka, Kulhánek – Schranz (69. Mršić), Javorek (86. Čavoš), Provod – Ledecký (78. Táborský).



Návrat Tomáše Sivoka se blíží?

Na tiskovce po vítězství fotbalistů Dynama Č. Budějovice nad Slováckem v Uherském Hradišti trenér českobudějovického nováčka I. ligy David Horejš potvrdil, že se by brzy mohl do zápasů naskočit i bývalý reprezentační stoper Tomáš Sivok. „Jsme domluveni, že nám pomůže. V týdnu se sejdeme s jeho manažerem. Chceme, aby se k týmu připojil už co nejdříve a naskočil do zápasů,“ uvedl trenér Dynama.

Pětatřicetiletý Sivok s týmem trénuje od začátku letní přípravy a dle trenéra jde příkladem ostatním. „Jsme z toho úplně unešení,“ vyzdvihl Horejš a nevyloučil, že by Sivok mohl nastoupit už ve šlágru 3. kola se Spartou, za níž před odchodem do ciziny hrál.

„Myslím však, že na Spartu asi nepůjde,“ usoudil budějovický kouč, dle něhož by měl Sivok naskočit až v dalším kole proti Jablonci.