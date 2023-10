V úterním večerním zápase 3. kola MOL Cupu fotbalisté prvoligového Dynama vyhráli před svým fanoušky s druholigovou Chrudimí 2:0 a v osmifinále budou o postup bojovat opět doma s Jabloncem.

Oba góly Dynama v pohárovém utkání s Chrudimí (2:0) vstřelil Jan Suchan. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Roli favorita tudíž černobílí splnili, nicméně jednoduché to neměli.„Příležitost se ukázat dostali i kluci z béčka a dorostu a myslím si, že tam z jejich strany bylo dost dobrých věcí,“ ve svém hodnocení duelu pro Deník jižní Čechy ocenil trenér Marek Nikl. „V první půli se nám náš výkon hodně líbil, v této fázi utkání jsme dle mého názoru herně byli velice zajímaví,“ dodal.

Podobně to viděl i Niklův parťák z trenérské dvojice: „Postupem přes druholigového soupeře jsme splnili povinnost a taky jsme si vyzkoušeli hodně hráčů, které jsme chtěli v soutěžním zápase vidět,“ připomněl Tomáš Zápotočný, že si pohár zahráli i dorostenci Petr Zíka a Martin Prášek. „To hodnotím pozitivně,“ dodal.

Snadné to však favorit neměl, druholigová Chrudim po půli hru vyrovnala a za stavu 0:1 měla i nějaké možnosti, jak zápas dovést do ošemetného prodloužení. „Pohárová utkání taková bývají, soupeř neměl co ztratit, navíc my jsme hodně prostřídali. Ale těžké jsme si to udělali sami. Stačilo přidat druhý gól a bylo rozhodnuto,“ krčil rameny trenér Marek Nikl.

V lize zamíří v dalším kole Dynamo 22. října na Spartu.