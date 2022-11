„Je to výhoda,“ přikyvoval při odpovědi na dotaz, jestli je jeho sportovní minulost ku prospěchu věci. „Obzvlášť u volejbalu dobře vím, o čem to je.“

Volejbalový míč není fotbalový. Pohyb po kurtu u sítě je úplně jiný než po fotbalovém trávníku. „I zranění jsou hodně odlišná,“ říká Scheichl. „Zatěžovaná je úplně jiná část těla. Úrazy jsou trošku jiné.“

Nepříjemné zdravotní patálie se mohou přihodit v každém sportu. Samostatnou kapitolou je vrcholový hokej: Na ledové ploše jde někdy i o život. „Někdy se při hokeji opravdu může stát těžký úraz,“ potvrzuje Martin Scheichl.

I tady může čerpat z osobní zkušenosti. „Moje manželka dělá u hokejistů Motoru České Budějovice fyzioterapeutku. Občas přicházím do kontaktu i s hokejisty.“

Nad konstatováním že „volejbalová“ zranění jsou mírnější než ta „hokejová“, se ale Scheichl pozastavil: „Vesměs ano. Při špatném doskoku se ale i u volejbalu může stát těžší zranění.“ Jaké konkrétně? „Může dojít ke zlomenině, k vykloubení. Žádné zranění není legrace.“

Zkušený lékař má po ruce i příklad. Někdejší výborný extraligový volejbalový nahrávač, později trenér české ženské reprezentace Jiří Šiller (jeho snímky přikládáme do fotogalerie), se nedobrovolně dostal do Scheichlovy péče přímo při zápase. „Jirka si na hřišti v českobudějovické Sportovní hale vykloubil hlezenní kloub. Tam, kde jsou oba kotníky, tak to měl venku se vším všudy.“ V tu chvíli se zdá, že je jediné řešení. Sanitka. Nemocnice. „My na něj skočili přímo na hřišti,“ popisuje situaci, kterou žádný sportovec nechce zažít. „Luxaci jsme hned na místě zreponovali.“ Přeloženo do češtiny, repozice znamenala okamžité napravení: „V tu chvíli jsme mu výrazně ulevili. Tahem jsme dali kloub do původního správného postavení.“ Šiller i Scheichl jsou dnes přátelé. O složitém a bolestivém okamžiku, a také o lékařově pohotovém zákroku přímo na kurtu, si povídali snad stokrát. Příležitost měli třeba na MS volejbalistek v Japonsku, kde Šiller byl v pozici hlavního kouče, Scheichl cestoval s výpravou jako lékař. Podívejte se do fotogalerie, která je přiložená u tohoto článku, najdete tam snímky právě přímo z Japonska…

Lékař často diskutuje s trenéry, majiteli klubů, ale také přímo s hráči. Společným zájmem všech je, aby se sportovec co nejdřív vrátil ke své práci. Martin Scheichl ale apeluje na zdravý rozum. „Vždycky o tom mluvíme. Do určité míry se snažím, když se jedná o sportovce, aby se do hry a do zátěže dostal dřív. Ať už se jedná o fotbal, volejbal nebo o úplně jiné sportovní odvětví.“ Není jednoduché odolávat tlaku všech zainteresovaných stran: „Zvlášť když jde o klíčové hráče, tak trenéři na jejich návrat do tréninku tlačí. Na druhou stranu ale musíme zůstat rozumní, musíme vědět, že nikoho nemůžeme poškodit. Někdy to hrozí i trvale.“

A zase má Martin Scheichl po ruce příklad: „V Českých Budějovicích působil slovenský reprezentační nahrávač Michal Sládeček. Play off zvládl se zlomeným malíčkem na ruce. Byl to velmi nepříjemný typ zlomeniny. Natolik se kousnul, že ho ani trenéři nemuseli nutit. Celé play off ale odehrál se zlomeninou. Hrozily vážné trvalé následky. Dobře to dopadlo. Žádný velký následek nemá, ale musel se už opravdu hodně kousnout, aby tohle zvládl.“

Jako lékař - sportovec je ze všeho nejspokojenější, když si zápas užije v klidu. Na lavičce třeba mezi trenéry, ale bez nervů. „Vždycky si přeju, aby se hlavně nikomu nic nestalo,“ usmívá se lékař profesionálních sportovních týmů Martin Scheichl.