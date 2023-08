Po nevydařeném vstupu do nové sezony čeká fotbalisty Dynama ve čtvrtém kole I. ligy další těžký zápas, ve kterém se v neděli od 18 hod. střetnou doma s Viktorií Plzeň.

V minulém utkání s Plzní podlehlo Dynamo doma 0:1 (na snímku Lukáš Havel odvrací před Mosquerou), jak to dopadne v neděli? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Úvod nového ročníku I. ligy se Dynamu vůbec nepovedl, po třech kolech jsou Jihočeši bez bodu poslední a mají hrozivé skóre 3:12. Hůře na tom byli jen v roce 1947, kdy do ligy prvně postoupili a po 3. kole neměli ani bod a skóre měli 4:13.

S cílem sérii porážek zastavit tudíž půjdou fotbalisté Dynama do nedělního zápasu, k němuž ale na Střelecký ostrov dorazí tým, který právě směrem dopředu má velkou sílu: Chorý, Durosinmi, Kliment, Mosquera či Vydra, to budí respekt! A to přesto, že ani Plzni se vstup do sezony příliš nevydařil (po prohře v Teplicích doma s Hradcem jen bod). Pak ale Plzeň v silně omlazeném složení v Konferenční lize přešla přes Dritu, v lize jasně přehrála Ostravu a tento čtvrtek v Konferenční lize porazila Gziru 4:0 (a navíc trefila čtyřikrát tyčku!).

Trenér Miroslav Koubek před cestou na jih Čech přesto krotil euforii: „V Budějovicích to v našem náročném programu bude hodně náročný zápas. Máme další šrámy, jsou tam svalová zranění, pokusíme se ale zase postavit co nejsilnější sestavu. Budějovice zatím nemají žádný bod a my dobře víme, že to bude těžké utkání,“ poznamenal zkušený kouč.

Plzeň rozhodně pro Dynamo není příliš oblíbený soupeř, v lize ji Jihočeši naposled porazili 2:1 v roce 2006 pod taktovkou trenéra Cipra (góly dali Volešák a Svátek a byli u toho i současný asistent trenéra Jiří Kladrubský a nynější vedoucí týmu Ivo Táborský). Alespoň bod Dynamo s Plzní uhrálo v roce 2020 za remízu 0:0, pak pět zápasů v řadě Jihočeši s Plzní prohráli, vždy ale jen o gól. „Čeká nás hodně silný soupeř a musíme se tudíž vyvarovat chyb, kterých jsme se v předešlých zápasech dopouštěli. Hráči jsou odhodláni o příznivý výsledek zabojovat a uvidíme, na co to bude stačit,“ přemítal trenér Dynama Marek Nikl.

Chybět Dynamu nadále bude zraněný Sladký. „Stopku na jeden zápas za své vyloučení si ale už odstál Jakub Hora a nadějně se jeví i zdravotní stav Čmelíka,“ sdělil Deníku trenér Nikl.

TÁBORSKO V JIHLAVĚ

Zatímco Dynamu v I. lize se vstup do soutěže nepovedl, ve II. lize Táborsko po 4. kole vede s plným počtem bodů tabulku! „Naše výsledky jsou skutečně velice dobré a máme z toho radost. Nicméně až takové překvapení to není, protože už v minulé sezoně jsme na jaře v závěru ze sedmi utkání jich šest vyhráli. Na to jsme navázali a jsme tomu rádi,“ řekl Deníku po pohárové výhře 6:1 v Klatovech kouč Roman Nádvorník, jedním dechem ale dodal, že sezona teprve začíná. „A v neděli jedeme do Jihlavy, která se už minulou sezonu nikterak netajila tím, že by chtěla hrát o postup,“ připomněl Nádvorník, že nedělní soupeř jeho týmu má velkou kvalitu a v tabulce je po třech výhrách a jedné remíze třetí. „Čeká nás velice těžký soupeř, já ale věřím, že navážeme na předchozí utkáních a že budeme bodovat. S tím do Jihlavy jedeme,“ uzavřel trenér vedoucího týmu II. ligy.

Ve III. lize hrají v sobotu doma Písek s Přešticemi (10:15) a béčko Dynama s rezervou Dukly Praha (10:30 Složiště), v neděli se béčko Táborska utká s Povltavskou akademií (17:00, místo na Svépomoci se bude výjimečně hrát na hlavním hřišti na Kvapilce).

V I. lize dorostu hraje Dynamo v sobotu na Spartě (11).