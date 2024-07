To se nečekalo. Ale je pravda, že jihočeské fotbalové zákulisí o tom už mluvilo delší dobu. A protože platí, že na jihu nikdo nic neutají, tak je to venku. Ještě sedm dní před oficiálním nástupem je jasné, že Emil Kristek se vrací. „Chci spokojené diváky,“ odpovídá a v očích se mu objevila nostalgie. Vrací se tam, kde začínal. V Dynamu působil. Naposledy dokonce po boku Vladimíra Koubka. Emil Kristek se postil v Jihlavě do velkého projektu. Ten ale nedokončí. Místo nové supermoderní Arény, která má v Jihlavě nahradit Horácký stadion, se Kristek bude věnovat fotbalovému stadionu v Českých Budějovicích. Na Střeleckém ostrově prakticky vyrostl. Vždy se snažil zůstat u sportu. To platí nejen o něm, ale o celé rodině. „Jsem tu doma,“ rozhlížel se jen pár minut po příchodu na stadion.

Jeden z nejlepších hráčů klubu všech dob Karel Vácha dobře ví, o čem je řeč. Dával góly za Slavii, hrál v reprezentaci, je nejlepším kanonýrem Dynama a, co je důležité, ve stavitelské firmě úspěšně podniká. „Těžká situace,“ přemýšlí. „Pokud by nepřevzal klub nějaký subjekt, který může uvolnit ze svého, nebo sehnat sponzorských třeba padesát milionů ročně, pak je složité držet klub na takové úrovni, jak by si fanoušci představovali. Věřme, ze současní představitele, se k této sumě přiblíží a klub konsolidují.“

Je pravda, že Kristek pamatuje dobré, lepší, ale horší časy. Má-li něco v krvi, je to obchod. Obchodního ducha Kristek nezapře. Ani v maličkostech. „Chci, aby to byla zábava. Aby se na fotbal lidi chodili bavit,“ říkával vždy.

Kristkova minulost je sice hodně zajímavá, fanoušky daleko víc zajímá budoucnost. Ne Emila Kristka, ale Dynama České Budějovice. Klubu, který má víc než stoletou tradici.

„Chceme klub stabilizovat. Jsem přesvědčený, že to zvládneme,“ říká sebevědomě. Stabilizovat ekonomicky, sportovně. „První liga v Dynamu má být,“ říká Emil Kristek. Spokojený fanoušek. spokojení partneři. To je náš cíl.

Jak se dál proslýchá, na odchodu jsou hráči, které klub aktuálně může zpeněžit. Zájem je o Suchana i o Trummera. Změny přijdou i na dalších místech klubu.