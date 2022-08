Domácí hráči šli do zápasu se snahou silného soupeře zaskočit a vybojovat doma tři body, nicméně kvalitu týmu, hrajícího o evropské poháry, respektovali. „Slovácko patří v první lize do špičky, hraje náročný fotbal,“ ocenil kvalitu soupeře trenér Jozef Weber: „My bychom chtěli zopakovat dobrý výkon, který jsme doma podali minule proti Spartě, k tomu ale také přidat větší produktivitu ve finální fázi,“ přál si kouč Dynama před výkopem nedělního zápasu.

S týmem Slovácka na jih Čech dorazil i 25letý útočník Ondřej Mihálik, jenž minulou sezonu hostoval v Dynamu, odkud si ho do letní přípravy stáhla Plzeň. Tam se mu sice v přípravě dařilo, dával i góly, ale na soupisku pro evropské poháry se nedostal a zřejmě i proto teď zamířil na přestup do Slovácka, kde podepsal dlouhodobý kontrakt do léta 2025. To, že debutovat za Slovácko bude právě v Č. Budějovicích, že ho velice potěšilo: „Zrovna to tak pěkně vyšlo. O motivaci navíc budu mít postaráno. Strávil jsem sice v Dynamu jenom jednu sezonu, ale byla skvělá. Kluci už mi volali, psali. Moc se na zápas těším,“ uvedl před zápasem v Č. Budějovicích.

Samotné utkání pro Dynamo začalo skoro na chlup stejným šokem jako minule proti Spartě, která na Střeleckém ostrově dala laciný vedoucí gól už ve 2. minutě, zatímco tentokráte darovali černobílí svému soupeři vedoucí trefu jen o pár vteřin později: ve 4. minutě přišel na malém vápně o míč Grič a po Mihálikově nahrávce pohodlně do odkryté branky skóroval Brandner. Po spolupráci dvou na jaře ještě hráčů Dynama hosté tímto darovaným gólem vedli 1:0…

Hosté pak sice měli náznaky dalších šancí, Brandnerovu hlavičku ale Šípoš zpod břevna vyškrábl na roh míč po Mihálikem tečované Kohútově střele Šípošovu branku přelétl.Zato odpověď Dynama byla rázná a účinná – v 19. min. se po Čoličově zpětné nahrávce opřel do míče Čmelík a nevídanou dělovkou trefil horní růžek branky Slovácka. Pět minut nato měli Jihočeši další velkou šanci, Škoda ale v malém vápně na Čavošovu přihrávku o pár centimetrů nedosáhl.

Dynamo i nadále bylo častěji před brankou svého soupeře, krátce před přestávkou ale měli velkou šanci hosté, když po centru Holzera hlavičkoval Kozák z deseti metrů jen kousek vedle tyče Šípošovy branky. Skóre zápasu se ale do konce prvního dějství už neměnilo.

Do druhé půle trenéři Dynama poslali na Griče do hry Hellebranda, jenž se uvedl hned při svém prvním doteku s míčem ukázkovým pasem na Sladkého, tomu ale míč utekl do zámezí.

Krátce nato už ale stadion Dynama vybuchl nadšením, když po Čmelíkově centru Michal Škoda ukázkovým volejem poslal v 53. minutě míč z úhlu podél celé brány přesně k zadní tyči – 2:1!

Zápas však ještě zdaleka nekončil. Po hodině hry hosté sáhli hned k trojímu střídání naráz a čerstvé síly byly v jejich hře znát, Slovácko ve snaze vyrovnat se snažilo získat herní převahu.

Jenže dvě velké šance mělo Dynamo: v 73. min. míč po Pennerově nahrávce Čavoš pustil na Horu, jenž z vápna překopl, minutu nato po Čoličově přímém kopu nabíhající Škoda hlavičkoval těsně nad břevno.

Drama gradovalo v závěru. Čtvrt hodiny před koncem Penner fauloval Kalabišku a dostal žlutou kartu, kterou ale po zásahu VAR změnil za kartu červenou. Přesilovku hosté využili a sedm minut před koncem po Mihálikově nahrávce střídající Sinyavskiy vyrovnal.

V dalším kole I. ligy Dynamo zajíždí v neděli k utkání do Liberce.

Dynamo ČB - Slovácko 2:2 (1:1) - Branky: 19. Čmelík, 53. Škoda – 4. Brandner, 84.Sinyavskiy . ŽK: Havel – Kaalabiška. ČK: Penner (78.). Diváci: 3167. Rozhodčí: Starý – Vodrážka, Slavíček. Dynamo: Šípoš – Čolič, Havel, Králik, Sladký – Grič (46. Hellebrand), Čavoš (88. Broukal) – Čmelík (67. Penner), Hora, Potočný (81. Vais) – Škoda (81. Hais). Slovácko: Nguyen – Reinberk (78. Vecheta), Šimko (64. Hofmann), Daníček, Kalabiška – Ljovin, Kohút – Brandner (71. Sinyavskiy), Mihálik, Holzer (64. Doski)– Kozák (64. Šašinka).