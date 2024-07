Fotbalisty českobudějovického Dynama čeká cesta do Prahy. Utkání proti Slavii. Zážitek pro fanoušky, ale i pro hráče. Samuel Šigut popisoval dění v klubu. Začal zápasem s Olomoucí: „Zápas nezačal špatně. První poločas byl z našeho pohledu lepší než ten druhý a rozhodla třeba genialita v zakončení Klimenta.“

Podle Šiguta Dynamo nezačalo sezonu špatně. Minimálně v prvních 45 minutách. „První poločas byl nahoru dolů. Výsledkově pro nás určitě lepší. Oba týmy se jakoby chytaly. Byl to první zápas po přípravě, takže tam byly nějaké chyby z obou stran.“ Šigut litoval, že se jeho týmu nepodařilo dotáhnout do konce jednu z rychlých akcí. Rychlost je právě jeho velká přednost. „Nějaké šance jsme si vytvořili my, nějaké Sigma. Druhý poločas rozhodl úžasný gól Klimenta. Druhý gól už jenom potvrdil olomouckou dominanci ve druhém poločase.“

Je krátce po letní přípravě, přesto se zdálo, že v závěru už Dynamo nemá sílu na zvrat. Především psychickou. „Otevřeli jsme hru, chtěli jsme dát nějaký kontaktní gól, abychom v závěru měli ještě nějakou šanci na remízu, ale soupeř nás moc do ničeho nepustil a také si ještě vytvářel nějaké šance z brejků.“

Aktuálně je po prvním kole Dynamo bez bodů a jede na Slavii. „Určitě jsme počítali z prvního utkání s nějakým tím bodem. Chtěli jsme doma bodovat, ale bereme každý zápas stejně. I když Slavia je určitě těžký soupeř, pojedeme tam uhrát co nejlepší výsledek. Pokud možno se pokusíme soupeře obrat o nějaké body.“