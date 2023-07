Trenér Táborska Roman Nádvorník se pohyboval kolem čáry svižně, vytrvale, možná nachodil víc metrů než brankář jeho týmu. "Mrzí mě každý obdržený gól, ale všechny nás mrzí, když dostaneme gól po naší taktické chybě. Pokud nás soupeř přehraje, překombinuje, můžeme jenom smeknout a říct paráda. Pokud ale uděláme taktickou chybu, jako jsme ji udělali v tomto utkání dvakrát, tak to mi vadí."

Po změnách ve struktuře táborského klubu se proslýchá, že Silon Táborsko by rád v pětiletém časovém horizontu poskočil mezi českou elitu. Co tomu říká trenér Roman Nádvorník? "Doufám, že to bude dřív než za pět let." Myslí tedy Táborsko na senzační postup už v sezoně 2023/24? "To ne. My to skládáme, to se musí připravit. Musí se nachystat zázemí, k tomu stadion. Já ale věřím, že do tří let budeme v první lize."