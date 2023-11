Brankář Dávid Šípoš v zápase úvodního kola druhé poloviny fotbalové první ligy sice prohře 1:2 v Edenu se Slavií nezabránil, přes dva obdržené ale patřil k nejlepším hráčům hostujícího Dynama.

Dávid Šípoš věří, ža Dynamo v sobotu v lize doma s Hradcem Králové zvítězí. | Foto: Foto/ archiv Deníku

Do Dynama rodák ze slovenských Topoľčan (*14. srpna 1998) přišel v létě 2021. S fotbalem začínal v Topoľčanech, odkud odešel do Nitry, kde se stal brankářskou jedničkou a před odchodem na jih Čech měl na svém kontě jednašedesát odchytaných zápasů ve slovenské I. lize.

Před sobotním utkáním Dynama doma s Hradcem Králové (15:00 na Střeleckém ostrově) odpovídal Dávid Šípoš na dotazy novinářů.

Soupeři Slavie jezdí do Edenu většinou s tím hlavně nedostat nějak brzy gól. Vy jste ale inkasovali už v sedmé minutě. Jak vám v tu chvíli v brance bylo?

My si před zápasem říkali, že Slavia má nebezpečné standardní situace a že tudíž se proto budeme snažit hrát spíše jednoduše, abychom nedostali nějaký rychlý gól. To nám sice nevyšlo, myslím si ale, že nás to nakoplo, pak jsme se hodně zvedli a z toho pramenil i náš gól na 1:1. Slavia sice víc držela míč, řekl bych ale, že jsme dobře presovali a dobře i bránili. Bohužel jsme pak z další standardky dostali i druhý gól.

Přitom jste o síle Slavie ve standardkách určitě věděli.

Jasně, jenže Slavia to při tom prvním gólu zahrála dobře a my možná měli trochu horší postavení, opustili jsme prostor, ve kterém jsme měli stát, a Jurečka tam byl úplně sám. A Slavia má kvalitu a zahrála to dobře.

Vy jste měl podíl na vašem vyrovnávacím gólu, když jste svým výkopem na milimetr přesně našel Alliho, kterého jste zřejmě i najít chtěl. Dá se říct, že tak přesný výkop se často nevidí!

Alliho jsem vpředu viděl a vím, že on je extrémně rychlý, tak bylo třeba co nejrychleji na něj míč dostat. Snažil jsem se to kopnout co nejvíc do prostoru, aby mohl hned utíkat. A jsem rád, že se mi to povedlo a že z toho padl i gól. Škoda, že to nebyl nějaký takový gól, který by nám dal aspoň bod, anebo v té naší situaci spíše všechny tři…

Mohl jste vy osobně při inkasovaných gólech udělat něco jinak?

V té první situaci jsem se mohl naslepo hodit, třeba by mě Jurečka trefil, třeba ne, bylo to dost blízko. Při druhém gólu jsem možná mohl jít na ten centr, musím se na to ještě podívat. Hlavně mě však mrzí, že jsme oba góly dostali ze standardek, ze hry nám Slavia gól nedala.

Trenér Zápotočný chválil celý tým, že jste sice prohráli, ale za výkon že si pochvalu zasloužíte. Je to něco, od čeho se můžete odrazit do dalších zápasů?

Pochvala od trenéra nás těší, nicméně v naší situaci jsou nejdůležitější body. Odehrát se Slavií takový zápas je sice fajn, jenže my potřebujeme body. Ať budeme hrát špatně, nebo skvěle, důležité je, abychom zvítězili. A já věřím, že v dalším utkání teď v sobotu s Hradcem Králové doma ty body získáme!

LIGA DO KONCE ROKU

Sobota 2. prosince: Dynamo – Hradec Králové (15:00)

Neděle 10. prosince: Plzeň – Dynamo (15:00)

Sobota 16. prosince: Bohemians – Dynamo (18:00)