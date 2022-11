Tomáš Sivok je sportovním manažerem A týmu fotbalové Sparty. Bývalý hráč ACS a reprezentant s bohatými zkušenostmi ze zahraničních angažmá už fotbal nehraje. Vůbec. Věk se zastavit nedá, sám dobře ví, že na ligové scéně už by to nedávalo smysl. Blíží se čtyřicítka, fotbal v kopačkách na stometrové travnaté ploše už řeší jen manažersky. „Byl jsem na malé kopané,“ kontruje. „ Máme tady takový tým. Léčil jsem si ale pak docela dlouho koleno. Už nejsem zvyklý se tolik pohybovat, to je pravda.“

Takže přímo v kopačkách na trávníku Sivoka moc neuvidíte. V zápase už vůbec ne. „To si spíš zajdu zahrát tenis, ale fotbal už nehraju.“

V sestavě v soutěžním utkání ale jméno Sivok najdete. Syn hraje na jihu Čech a pokračuje tak v otcových stopách. „Je v Regionální fotbalové akademii,“ přikyvuje bývalý reprezentant, který, přestože pracuje v Praze, pozorně sleduje kroky svých potomků i na jiném místě České republiky.

„Třikrát týdně jezdím domů, dcera se věnuje koním a dělá gymnastiku v českobudějovickém Meteoru, tchán a žena je vozí, já se snažím pomáhat, jak to jde.“

Fotbalově je Sivok junior v dobrých rukou. „Trénuje ho Radim Pouzar,“ jmenuje Sivok vzrůstem nevelkého fotbalistu, který prošel pod trenérem Strakou i přípravou prvoligového týmu. „Pro mě je Pouzar jedním z nejlepších trenérů v akademii. Je náročný, ví, co chce, dokážu si ho představit i u mládeže ve Spartě.“ Přitom právě Pouzara znají příznivci fotbalu snad v celé České republice jakou bouřliváka, který pro silné slovo nechodí nikdy daleko. „Já s ním vyrůstal,“ směje se Sivok, který si právě od Radima Pouzara i jako spoluhráč vyslechl své. „Mám trád energické trenéry, náš „mladej“ z něj má respekt, podle by mě by to tak mělo být. Hráči by měli mít k autoritám respekt obecně.“

A protože se Tomáš Sivok celý život pohybuje ve fotbalovém prostředí, dokáže ohodnonit i Pouzarův koučink: „Nemám rád, když na lavičce jen tak někdo stojí, Radim ty kluky určitě něco naučí. Je prostě super trenér. I kdyby se pak už oni nevěnovali fotbalu, tak jim do života předá vztah ke sportu a disciplínu.“.

Sparta na podzim poztrácela v české lize hodně bodů. Sivok se zodpovědnosti nezříká. Uvažuje logicky a vysvětluje: „Máme tady nastavenou cestu, které věříme. Jsme na začátku, kluci ji vstřebávají, to je normální. Odešli Hložek a Hancko, plus Krejčí často řeší zdravotní problémy. To je zásah do týmu. V derby, které se nám nepovedlo, se nedařilo, ale jinak hráči svoji roli zvládaji. Je ale jasné, že chceme tým pro jaro doplnit. Sparta bude zase silnější.“

Pohled do tabulky naplňuje sportovního manažera lehkým optimismem. Sparta je třetí. Na podzim nastřílela, i s tím víkendovým gólem do sítě Českých Budějovic, třicet gólů. Dostala jich pastnáct. Na nelehké cestě po podzimních českých trávnících nasbírala celkem 32 bodů. Prožila vrcholy (výhra v Plzni), ale i pády (ostuda v derby). „Cesta je správná. Víme, že fanoušci by rádi, aby výsledky přišly hned, ale tak to nefunguje. Pokud se nám podaří nstartovat dobře jaro, rádi bychom se o úspěch s našimi soupeři v lize ještě pobili,“ vlastně tak Sivok háže rukavici Slavii a Plzni. Se Spartou se v boji o titul, třeba i proto, že rozhodne až nadstavba, musí počítat.

S odchodem Hložka zmizela útočná síla. S absencí Hancka ale vzniká úplně jiný problém. Kompaktnost defenzivy. Souhra obránců. Automatické návyky. Hancko se vyprofiloval ve velkou osobnost, odborníci ho považovali dokonce za nejlepšího hráče ligy. „S jeho odchodem jsme nepočítali,“ potvrzuje Sivok. „Nikdo nečekal, že Feyenoord tolik vyndá na stůl. Že by se to mohlo takhle vysoko vyšplhat. Hancko chtěl jít, chtěl se posunout, tak šel. Taková byla domluva, nechceme být ti, kteří hráčům něco slíbí a pak to směrem k nim nedodrží. Pro tým to ale byl velký zásah," přikyvuje sparťanský sportovní manažer. Slovenský fotbalový reprezentant, který teď už hraje za nizozemský klub Feyenoord české lize chybí. Spartě určitě. "Do mužstva ale dobře zapadl Sörensen, do formy se vrací Vitík, který vypadá velmi dobře.“ Podle Tomáše Sivoka může trenér právě při sestavování obranné řady volit několik variant.

„V trojici může hrát Panák, nebo můžeme hrát i systém se stoperskou dvojicí.“ Přesně se to projevilo v sobotu v mlhavém oparu v ligovém utkání proti Budějovicím. Trio Vitík, Panák, Sörensen obstálo. Přestože to vinou husté mlhy málokdo viděl, ale i kdyby mlha nebyla, střelu na sparťanskou branku by fanoušci neviděli ani tak. Vlastně jednu. Víc toho právě zmiňovaná trojice budějovickému Dynamu nedovolila.

Sparťanských selhání bylo na podzim také dost. Pět remíz v české lize není málo. Body z těchto zápasů Priskeho týmu v tabulce velmi citelně schází. Třeba talentovaný Vitík se zapsal na podzim do myslí fanoušků fatální chybou v derby. Slávistům nechtěně hodně nepodařeným zásahem nahrál na první gól zápasu. „Jóooo, to se stane každému,“ reaguje s odstupem času Sivok. „Mně se to stalo dvakrát nebo třikrát za sezonu.“ Chyby vznikají. To je pravda. Bez nich by fotbal nebyl zábavou. Někdy z přemíry snahy, jindy z podcenění.“ „Vitík si měl říct, že je začátek zápasu, že je ještě spousta času. Ale to se opravdu stane. Mě to třeba potkávalo ke konci kariéry, kdy jsem si myslel, že situaci automaticky odehraju, podcenil jsem ji, a bylo to. Ale důležité je, jak se k tomu hráč postaví. Jak chybu vstřebá.“

Jak si ji prožíval Sivok? „Ani se mi nechtělo druhý den do kabiny. Já byl vždycky týmový hráč, který se trápil tím, že to spoluháčům zkazil. Ale pak mě to zdravě nahecovalo, a třeba jsem mužstvu pomohl nějakým gólem navíc. Je důležité, jak si to hráč v hlavě vyhodnotí. To se prostě stávalo mě, stane se to Vitíkovi, stalo se to třeba Ramosovi a lepším hráčům. Vitík je charakter, je mu devatenáct, má super charakter, záleží na tom, aby si vzal poučení do budoucnosti. A pokud někdo říká, že chybu zvládá lehce, tak lže. Nevěřím mu. Není to vůbec snadné. Pro nikoho.“

Lehká situace v závěru podzimu nebyla ani pro sparťanské vedení. Včetně Tomášů Sivoka a Rosického. Fanoušci v kotli naházeli na hřiště světlice, dali dost jasně najevo, jaká je jejich středu nálada. A na prostest nafandí. Sivok má dost jasný a vyhraněný vzkaz: „Byl jsem přímo u toho, byl jsem za fanoušky. Mohou dát najevo nespokojenost, to je jasná věc. Byly tam problémy, tresty. Ale dát to najevo světlicemi a dělbuchy naházenými na hřiště? To je špatně. Hlavně je to špatně v rozehraném zápase pro hráče. Moc mě potěšili další fanoušci Sparty, kteří byli na dalších místech na stadionu. Jasně ukázali, že jsou opravdoví fandové našeho klubu. Celý stadion fantasticky skandoval,“ popisuje Tomáš Sivok jak situaci vnímal z manažerského postu.

O divácích, o fotbale, o jednotlivých postech uvažuje každý den. Hned co se probudí, tak ho napadá, co by se dalo udělat jinak. „Mluvíme s Priskem neustále, jsem na každém tréninku, Rosa (Rosický) je spíš na Letné, přijíždí dvakrát třikrát týdně. Všechny poznatky spolu probíráme. Priske je komunikativní. Není mezi námi žádný problém. Nemluvíme mu do toho, on je trenér, ale náš názor si vyslechne. Já nemám potíže mu říct, že se mi něco nelíbí. My nemáme zapotřebí si lhát. Říkáme si toho hodně. “ Pochopitelně debaty probíhají v angličtině, to už nikoho zaskočit nemůže. Mladí se učí ve škole, ti starší svoji jazykovou (ne)vybavenost museli dohánět. Ale dohnali. Všichni. Jinak to v roce 2022 nejde. „Mě naučil svět,“ usmívá se Sivok, který prošel angažmá v Itálii, Turecku a Izraeli a svoji aktuální angličtinu označuje sám za dobrou. „Svými poznatky Brianu Prisekmu můžeme i pomoct, protože on tolik dokonale nezná české prostředí.“

Rodák z Jihočeského kraje fotbalově vyrostl v Č. Budějovicích, kam ještě v mládežnických kategoriích přišel z Kamenice nad Lipou. V Dynamu po nesouladu s vedením klubu z postu manažera odešel. Dál ale vnímá, co se na jihu děje. „Nejde to nesledovat. Ještě nedávno jsem tam působil. Konec trenéra, pak Kláda, s Masíčkem (Kladrubský s Lerchem). Uvidíme.“ Teď už je i na na jihu Čech jasněji. Po prohře na Spartě 0:1 mise Lercha a Kladrubského nejspíš skončí. Klub oslovil Zápotočného, který Dynamo převezme prakticky okamžitě.

Jedna věc je nad slunce jasnější. Sivok se do Dynama na manažerský, ani na žádný jiný post v dohledné době nevrátí: „Za současného majitele to je na sto procent. Jinak nemám proti Dynamu nic, vychovalo mě. Klub je ale o lidech, a dokud tam bude současný majitel, já v Budějovicích určitě působit nebudu.“