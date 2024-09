Obrázky, které obletěly svět. Minimálně svět českého fotbalu. Skopec šel do souboje jako beran. Podívejte se na přiložené video k tomuto článku. Byl to zápas Chance národní ligy v Praze. Sparta B - Silon Táborsko. Jihočeši po výsledkové mizérii z úvodu sezony potřebovali bodovat. David Skopec ve snaze trefit míč šel do souboje s Tošnarem neomaleně. Hrubě. Zákrok by se hodil spíš ke karate. "Měla to být jasná červená," říká okamžitě a bez zaváhání výkonný ředitel Silonu Táborsko Martin Vozábal. Za kabinu jihočeského klubu se vyjádřil Pavel Novák. Kapitán. Neměl důvod, proč brutální zákrok omlouvat. "Stoprocentní červená karta. Dál už jsme se tom v šatně nebavili."

Podívejte se na brutální zákrok Davida Skopce. Měla to být červená karta? | Video: Deník

Sudí Radina pro červenou kartu nesáhl. Zapískal konec, Táborsko po obratu ve skóre (už s jedním vyloučeným hráčem) vyhrálo 2:1.

Vozábal zákrok Davida Skopce vysvětloval. Neomlouval, ale popisoval okolnosti. "Už z tribuny to vypadalo divně. Měla to být červená karta. Hned se mi ze vzdálenosti desítek metrů zdál souboj diskutabilní, teď, když ho vidím na videu, je to červená jako vystřižená." Námitku, že Skopec šel po balonu, Vozábal vůbec nebere. "Šel, ale netrefil ho. Trefil soupeře. Prostě jasné vyloučení." Výkonný ředitel Silonu Táborsko ještě dodal: "Je to chyba rozhodčího. Co já s tím mám teď dělat? Zápas píská ligový sudí. Skopce nepochválíme, byl přemotivovaný, hraje o místo v sestavě, to ho ale samozřejmě vůbec neomlouvá. Pokud zápas píská ligový rozhodčí je od zákroku pár metrů, má udělit červenou kartu. Je to jeho chyba."