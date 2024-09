"Kluky jsme nabádali, že nesmíme mít velký respekt, ale bohužel jsme to neustáli a kluci byli strašně nervózní. Ale naštěstí jsme nedostali gól. Přežili jsme to, pak jsme začali aspoň trochu z brejků hrozit. Bohužel proti Spartě. Pokud si připravíme šance a neproměníme je, tak je to vždycky smrtící."

Skvělý trávník, silná Sparta. Dynamo doma prohrálo | Video: Deník/ Kamil Jáša

Podle Novotného hrálo Dynamo proti nejlepšímu českému týmu. "Sparta je nejkvalitnější tým tady a dokazuje to i v Lize mistrů, takže nás přehrávala a prostě ty šance, pokud si vytvoříme a nedokážeme je zakončit lépe, tak těžko můžeme uspět." Na mysli měl především dvě Adediranovy trefy. Obě zneškodni sparťanský brankář. "Ve Spartě jsem působil sedmnáct let a už když jsem hrál za Most a hráli jsme na Spartě, už tenkrát jsem měl se Sieglem motivaci porazit Spartu. Ale ta kvalita Sparty byla daleko lepší než naše."

Jiří Novotný a František Straka vzali tým v čase reprezentační přestávky k Lipnu. Hráče po kopcích pěkně prohnali. "Načerpali jsme síly, to ano, ale viděli jsme, že potřebujeme pořád ještě doběhat a musíme tvrdě pracovat a pomalu se posouvat dál."

Jiří Novotný za Spartu odehrál 724 zápasů, z toho 366 ligových. Současný asistent Dynama se 14 získanými tituly drží český rekord.