Fotbalisté Dynama Č. Budějovice prvoligové jaro zahájili skvěle. Poslední tým tabulky, všeobecně pasovaný na jasného kandidáta sestupu, vyhrál doma nad favorizovaným Baníkem 3:0!

Musa Alli z této šance brankáře Letáčka nepřekonal, v zápase s Baníkem ale patřil k nejlepším hráčům Dynama. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

A navíc fotbalisté Dynama vyhráli zcela po zásluze, protože po většinu času svého ambiciózního soka předčili.

Což uznal i ostravský trenér: „Budějovice odehrály velice dobré utkání a gratuluji jim, vyhrály zaslouženě. Z naší strany já těžko mohu zápas hodnotit, z našeho pohledu totiž vlastně co hodnotit ani není… Kromě začátku zápasu, kdy jsme tam měli jednu stoprocentní gólovou šanci, jsme dle mého soudu celých devadesát minut tahali za kratší konec provazu,“ hněval se Pavel Hapal. Své svěřence nijak nešetřil: „Viděl jsem tam od nás spoustu špatných výkonů, a to nejen fotbalových, ale i běžeckých. Soupeř sbíral většinu odražených míčů, my prohrávali prakticky všechny osobní souboje. Věřím, že do dalších utkání se výrazně zlepšíme. Tentokráte z naší strany zaslouží uznání pouze naši fanoušci. Ti byli vynikající,“ pochválil početný kotel ostravských příznivců.

Zmíněnou úvodní příležitost hostí měl Kubala, jenž už ve 2. minutě běžel sám na brankáře Šípoše, ten ale sólový nájezd ostravského záložníka zneškodnil a poradil si poté i se střelou útočníka Klímy.

Což byly pro vývoj zápasu bezesporu velice důležité momenty, protože zadáci Dynama jako by se v úvodu zápasu trošku hledali. A inkasovaný gól by potřebný klid do obranných řad Dynama určitě nevnesl…

Naštěstí pro svěřence trenérské dvojice Jiří Lerch a Jiří Kladrubský hráči Baníku své příležitosti nevyužili, a když po zásahu VAR v úvodu druhé půle pak neplatil vedoucí Kubalův gól, zcela otěže hry do svých rukou převzali hráči Dynama a třemi góly během necelé čtvrthodiny rozhodli utkání ve svůj prospěch.

Důležitý Šigutův gól na 1:0 přitom hlavní rozhodčí Pechanec posvětil až poté, co podruhé v zápase zaúřadoval VAR. „Já ty sporné situace neviděl, vyjadřovat se k nim tudíž nemohu. Zásah do vývoje utkání to samozřejmě byl, je velký rozdíl, jestli vedete 1:0, či naopak 0:1 prohráváte,“ smutně krčil rameny trenér Pavel Hapal.

Šigutovu gólu předcházela prudká Ondráškova hlavička, kterou brankář Letáček reflexivním zákrokem vyrazil a vleže vykopl i Šigutovu dorážku. Jenže VAR odhalil, že míč už byl několik centimetrů za brankovou čarou. „Já si byl na devadesát procent jistý, že to je gól, že ten balon už byl za lajnou,“ radoval se po zápase 21letý Samuel Šigut, jenž s velkým fotbalem začínal právě v Baníku a do Dynama přišel loni v létě z druholigové Opavy.

Krátce po Šigutově brance zvýšil po Alliho nahrávce na 2:0 Martin Králik. „Minulou sezonu jsem nějaké góly dal, v této sezoně je ale v lize můj první, takže z něj samozřejmě mám velkou radost. Hlavně mě ale těší, že jsme dokázali, že na ligu máme,“ zářil zkušený stoper.

Svou spokojeností se na pozápasové tiskovce netajil ani trenér Jiří Lerch. „Jsme pochopitelně v euforii, musíme ji nicméně trošku brzdit. Zápas jsme zvládli skvěle a tři body, které jsme získali, jsou velice důležité, nicméně pořád to je jenom první malý krůček na cestě k záchraně,“ zdůraznil Lerch. „Ale hráčům jsme za jejich obrovské nasazení a za to, že plnili to, co jsme si před zápasem řekli, samozřejmě poděkovali. Dle mě jsme vyhráli zaslouženě,“ vyzdvihl trenér Dynama.

K verdiktům VARu se nějak zevrubně vyjadřovat nechtěl. „To, že gól Baníku neplatil, nás dle mě nakoplo, hodnotit zásahy VAR ale nebudu, to nemáte šanci z lavičky vidět,“ krčil Lerch rameny. „Ale když jsme se potom seběhli k lajně a slavili Šigutovu trefu, tak Marcel Čermák říkal, že to byl jasný gól. Tak jsme doufali, že to VAR potvrdí,“ dodal Lerch.

Domácího trenéra potěšily nejen tři body a tři vstřelené góly, ale i čisté konto v obraně. „My jsme na obranné fázi na soustředění hodně zapracovali a těší nás, že se nám to vyplatilo. Myslím, že úvodní zápas ligového jara ukázal, že máme tým, který má kvalitu a který, jak věříme, má na to, aby ligu pro Budějovice zachránil,“ uzavřel Jiří Lerch.