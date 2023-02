Fotbal netáhne. Návštěvy na stadionech na první lize jsou směšné. Vlastně spíš smutné. Fanoušci mohli na fotbal v jarní části už podruhé. Kolik jich dorazilo teď o víkendu? Tady je výčet těch nejbizarnějších čísel: Jablonec - Zlín 731. To není překlep. Opravdu. 731! Když ve středu na pohárový zápas Dynama České Budějovice s Hradcem Králové přišlo 723 diváků, číslo budilo rozpaky. Smutný úsměv. Je to pohár, ten netáhne, řeklo se… Jenže v sobotu na zápas mezi Jabloncem a Zlínem jich na severu Čech přišlo jen o 8(!) víc. A to se hrálo záchranu. Bitva, která měla náboj. Přímý souboj o sestup. Nikoho to nezajímalo. Téměř nikdo nepřišel. Tady jsou čísla z dalších stadionů:

Teplice - Ostrava 2 563

Slovácko - Olomouc 2812

Hradec Králové - Bohemians 1039

Pardubice - Slavia Diváci: 4620

Sparta - Mladá Boleslav 10 333

Brno - Plzeň 5 018

Č. Budějovice - Liberec 1752

Z čísel se jen těžko dá vyčíst přímo trend v návštěvnosti. Určitě ale stojí za úvahu, co by se mělo a muselo změnit, aby se diváci na stadiony zase vrátili. Aby chodili na fotbal rádi a v hojnějším postu. Termínová listina? Systém celé soutěže? Pomohlo by revolučně překopat ligu na systém jaro - podzim? Nebo by záchranou mohlo být fotbalisty tolik nenáviděné play off? Nic z toho není spásný všelék, ale tam, kde na fotbalový prvoligový zápas nepřijdou ani 2000 fanoušků, je stav dlouhodobě neudržitelný. Po středeční bídné návštěvě v Č. Budějovicích se fotbalisté utěšovali, že pohár netáhne, po ligové neděli, že v únorové studené odpoledne bylo moc studené. Jaká bude výmluva příště? V červenci by se mohlo stát, že na sluníčku bude na některé z tribun moc veliké horko.