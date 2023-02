Jihočeský kjraj je v létě oblíbeným rájem cyklistů, v zimě totéž platí o lyžařích. Hlavně na běžkách. Sport, ve kterém Českou republiku proslavila vítězstvím na OH Jihočeška Kateřina Neumennová, si oblíbil také fotbalový trenér a rozhodčí Marek Peterka. Ze Zadova poslal video, které nerozhodnuté sportovce láká do bílé stopy. Bílému království, které v mrazivém počasí zalévají sluneční paparsky, se snad ani nedá odolat…

V roli fotbalového rozhodčího prožil stovky příběhů. Některé hodně nečekané. Pátého listopadu 2018 se během druholigového utkání mezi Českými Budějovicemi a Vysočinou Jihlava se zranil hlavní rozhodčí Emanuel Marek. Čtvrtý rozhodčí nebyl na zápas delegován, a tak na hřiště musel jeden z diváků. Praporku se proto ujal Marek Peterka, trenér budějovické mládeže a rozhodčí krajského přeboru. "Že má rozhodčí zdravotní problém, bylo vidět už ve 48. minutě. To, že bych se ale mohl zapojit do utkání, mě ale v žádném případě nenapadlo. Když ale přišla výzva, sestoupil jsem z tribuny do kabin, převlékl jsem se a šel jsem na hřiště mávat,“ řekl s úsměvem Peterka…

Historek by mohl sypat z rukávu desítky. Spíš stovky. Možná tisíce. V zimě se ale věnuje běžkám. "Já jsem tady. Přesně jako loni. Co vy?," hecuje sympatický fotbalový rozhodčí sportovce nejen z jihu Čech