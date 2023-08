Fotbalisté Dynama ve 3. kole I. ligy se po dvou úvodních porážkách na Slovácku a doma se Slavií pokusí v sobotu bodovat v Hradci Králové (18:00), druholigové Táborsko v sobotu doma ve II. lize ve šlágru kola hostí Zbrojovku Brno (17:00!

Ve šlágru kola se fotbalisté Táborska ve II. lize v sobotu doma utkají se Zbrojovkou Brno (17). Budou se radovat stejně jako minule se Spartou? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hradec Králové hlásí vyprodané ochozy nového stadionu, který by domácí fotbalisté rádi pokřtili vítězstvím. „Máme radost, že fanoušci v Hradci jsou správně hladoví. Teď drželi šestiletý půst, jelikož Hradec byl čtyři roky ve druhé lize a další dva pak v azylu Mladé Boleslavi. Teď jsme konečně opravdu doma a strašně se na to těšíme,“ zdůraznil asistent trenéra Stanislav Hejkal. „Na Budějovice si ale musíme dát pozor, měly stejně těžký los jako my. Dynamo je nepříjemné mužstvo, které umí kombinovat, nečeká nás nic lehkého,“ varoval kapitán týmu Petr Kodeš.

Hráče Dynama vyprodaný stadion neděsí. „Naopak, je to super! Každý hráč si přeje, aby byly plné ochozy. Jako tomu bylo minule u nás proti Slavii, kdy ta atmosféra byla úžasná,“ pochvaloval si záložník Patrik Hellebrand a na dotaz Deníku, zda hráče nesráží, že jsou v tabulce poslední, jen zavrtěl hlavou: „Nemyslím si , že by to nějak na nás doléhalo. Věříme své hře, jedeme dál. Měli jsme dva hodně těžké soupeře a do Hradce se všichni velice těšíme. Určitě tam budeme chtít vyhrát,“ ujistil Hellebrand.

S výkony svého týmu jak na Slovácku, tak doma proti Slavii sice trenéři Zápotočný a Nikl byli spokojeni, nicméně oba zápasy skončily porážkou. „My víme, že potřebujeme k dobré hře přidávat i body. Fotbal se nehraje na krásu, ale na výsledek. Takže teď v Hradci se musíme především vyvarovat těch laciných chyb, které jsme na Slovácku i se Slavií soupeřům nabízeli,“ má před sobotním zápasem v Hradci jasno trenér Tomáš Zápotočný.

Chybět Dynamu dnes budou Sladký (marodka) a Jakub Hora (jeden zápas stop za červenou kartu se Slavií).

Zatímco Dynamu vstup do sezony výsledkově nevyšel, Táborsko ve II. lize po třech kolech má plný počet bodů a skóre 5:0! „. Je to fajn, ale je to jen začátek. Musíme v tom pokračovat,“ uvedl táborský obránce Luboš Tusjak, dle něhož devět bodů ze tří zápasů je nejlepší pozvánka na Brno. „Diváky budeme určitě potřebovat. Doufám, že přijdou v hojném počtu,“ přál si.

Brňané po sestupu z I. ligy si za cíl dali okamžitý návrat, ale ztratili už pět bodů a jsou v tabulce až šestí . Ve středu ve třetím kole Zbrojovka doma padla s Duklou Praha 0:2. „Dukla zvítězila zaslouženě. My jsme hráli bezpohlavní, sterilní fotbal,“ vraštil čelo trenér Luděk Klusáček.

„V Táboře náš čeká náročný zápas, avšak musíme to zvládnout a pro dobrý výsledek udělat maximum,“ burcoval své spoluhráče zkušený útočník Roman Potočný.

HOSTOUŇ – DYNAMO B 1:0 (0:0)

Páteční předehrávka III. ligy (zápas byl na žádost Hostouně narychlo z neděle posunut už na pátek), vítězný gól v 58. minutě Januška, ŽK 2:2 (Kosík, Januška – Malecha, Polanský, 209 diváků, rozhodčí Šulcová.

Zlín – Dynamo ČB 2:4 (1:2), I. liga dorostu.