V pondělní podvečer na Střeleckém ostrově prvoligový nováček změří síly s pražskou Spartou (18)!

Fotbalisté letenského velkoklubu sice vstoupili do ligy šokující porážkou 0:2 se Slováckem (kde týden nato Dynamo vyhrálo 2:0!), ale poté si proti Jablonci udobřili své příznivce vítězstvím a hlavně výbornou hrou. „V tomto zápase Sparta podala velice dobrý výkon a od první minuty za výhrou šla. My víme, že nás čeká velký soupeř, jeden z těch nejlepších v lize,“ podtrhl trenér Dynama David Horejš, jedním dechem však dodal, že proti velkému favoritu půjdou jeho svěřenci sice zákonitě s respektem, ale i se snahou uspět: „Stadion je už dva týdny dopředu vyprodaný a my všichni se na ten zápas velice těšíme.“

Sparta jede na jih se střízlivým optimismem. „Budějovice hrají ligu po čtyřech letech, bude tam nováčkovské nadšení a plný stadion. Domácí určitě budou bojovní a mít dobrou organizaci hry. My ale v tom musíme být lepší než soupeř a vložit do toho přednosti, které máme,“ pro sparťanský web řekl asistent trenéra Jiří Saňák.

Maximální bojovnost slibují hráči Dynama. „Sparta je favorit a hodně těžký soupeř, ale obavy z ní dopředu nemáme. Bude to velice těžký zápas, ale nám se do něj s těmi třemi body, které jsme si přivezli ze Slovácka, půjde líp. Ataky věřím, že i lidi na vyprodaném stadionu nám pomůžou,“ uvedl pro Deník nejlepší muž zápasu Dynama na Slovácku Lukáš Provod.

„Sparťani jsou jako my jen z masa a kostí. Máme z nich respekt, strach ale ne. Budeme bojovat a rvát se tak, aby nám po zápase lidi zatleskali,“ zdůraznil Ivo Táborský.

„Já ve Spartě byl od pěti do osmnácti let a Spartu mám pořád rád, ale už tři a půl roku jsem v Budějovicích a budeme si to chtít se Spartou rozdat na férovku,“ ujistil pro klubový web Patrik Čavoš a připomněl, že před rokem tehdy ještě druholigové Dynamo v přípravě dokázalo na Střeleckém ostrově Spartu porazit. „Musíme být odvážní, nebát se soupeře a hrát aktivně, to nám přineslo body na Slovácku. Máme dobrý tým na nátlakovou hru, té se musíme držet. To je recept, jak Spartu porazit,“ uzavřel Čavoš,jenž je jedním z hráčů Dynama, kteří prošli Spartou.

Vedle nich jsou v Dynamu také tři mladí hráči Sparty na hostování, ale jak je v Česku zvykem, Havelka, Kulhánek ani Mustedanagič v pondělí hrát nesmějí. „Je to velký zásah do sestavy, ale s tím jsme počítali a já jsem přesvědčen, že ti kluci, kteří dostanou důvěru, je dokážou nahradit a že tu šanci chytí za pačesy,“ poznamenal trenér Horejš.

Ten si je dobře vědom síly pondělního soupeře, ale spoléhá na bojovnost svých svěřenců. „Sparta je někde úplně jinde než my, její kádr je nabitý osobnostmi. Ať už Kanga, Kozák, Plavšič i plno dalších, to jsou nadprůměrní fotbalisté. Hráčský materiál ve Spartě prostě je neskutečný, já ale věřím, že se popereme o co nejlepší výsledek a uděláme vše pro to, abychom bodovali,“ spoléhá na to, že jeho hráči proti velkému favoritu budou bojovat na doraz. „Já jako hráč zažil i to nezapomenutelné utkání, kdy jsme tady Spartu brankami Jardy Černého a Karla Poborského porazili 2:0,“ dal trenér Dynama najevo, že moc rád by podobnou radost zažil v pondělí také jako hráč…



ORGANIZAČNÍ POKYNY

Šlágr Dynamo – Sparta začíná v pondělí v 18 hod., ale brány stadionu budou otevřeny již v 16 hod. a vedení Dynama apeluje na diváky, aby na vyprodaný zápas dorazili včas. Budou totiž osobní bezpečnostní kontroly všech diváků a tudíž také fronty u turniketů (další opatření, včetně nutnosti jít správným vchodem, na www.dynamocb.cz).

Ačkoli je šlágr fotbalové I. ligy Dynamo – Sparta vyprodán, šance dostat se na stadion ještě je. „V pokladně z ulice Boženy Němcové budou v doprodeji lístky z nevyzvednutých rezervací Ligové asociace a část vstupenek do kotle domácích fanoušků,“ sdělil Deníku PR manažer klubu Aleš Strouha a dodal, že jde jen o hrstku lístků a že pokladna v pondělí otevře ve 13 hod.