Sparta vyhrála 2:0, domácí přišli o vyloučeného Ekpaie. "V deseti to proti nejlepšímu týmu u nás bylo těžké," říkal asistent trenéra Straky Jiří Novotný.

Bylo vyprodáno. A to dlouho dopředu. Fotbalisté Dynama České Budějovice přivítali Spartu. Vstupenky už nebyly k dispozici na pokladnách před zápasem. Témat, o kterých se mluvilo, je hodně. Samostatnou kapitolou byl start Ryneše. Fotbalista, který pochází z Horní Plané, to dotáhl až do Sparty. Hráč, který působil i v Regionální fotbalové akademii, patří k nejvýraznějším českým talentům. Výkony ho pousnuly až do české reprezentace…

Na domácí lavičce zase trénují dva zkušení bardi. Straka a Novotný. Oba jsou se Spartou historicky propojení velmi výrazně.

Straka začínal hráčskou kariéru v rodných Českých Budějovicích (1966–1977). Poté přes fotbalový klub v Tachově (1977–1979), kde byl na vojně, přestoupil do letenského klubu. Zde působil dlouhých 9 let a odehrál 223 zápasů. Jako trenér Spartu přivedl dokonce do skupinové fáze Ligy mistrů. A Novotný? Sparťanská ikona. V ligovém týmu oblékal rudý dres, s výjimkou půlročního hostování v Liberci, v letech 1987 – 2003. Sehrál v něm úctyhodných 724 zápasů, z toho 366 ligových, a jako stoper nastřílel 58 gólů, z nichž 31 bylo v bojích o body. Se 14 získanými tituly drží český rekord.

V neděli oba sparťanští bardi nastoupili proti Spartě. Na lavičce Dynama se snažili vytvořit zázrak. Tým připravovali na Lipně a pak v tréninkovém areálu Složiště.

Skóre otevřel Vitík, ještě před poločasem byl vyloučená Ekpai. Ve druhém poločase Sparta hru kontrolovala.