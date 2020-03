Martin Vozábal, Roman Lengyel, Jaromír Plocek, Radomil Procházka a další. Spojuje je Dynamo, ty první dva také účast na olympijských hrách, startovali na nich totiž v roce 2000 v Sydney. Aktuálně se rozhodli podat pomocnou ruku.

Dynamo pomáhá seniorům. Zapojil se i generální manažer | Video: Deník/ Kamil Jáša

České Budějovice – Vedení a zaměstnanci fotbalového Dynama spolupracují s Nadací Jihočeské naděje. Den co den ve složité situaci vyrážejí fotbalisté na nákupy. „Ze začátku to byl trochu blázinec,“ připouští prvotní nedostatky Roman Lengyel. „Měli jsme v košíku třeba tři nákupy, lítali jsme po obchodě jako blázni,“ dokumentuje, že nebylo úplně jednoduché se v regálech vyznat. „Senioři jsou ale vděční, vždy jim položíme nákup před dveře, v této době by měl pomáhat každý,“ dodal Lengyel, který spolupracuje s kamarády.

V partě jsou třeba generální manažer klubu Martin Vozábal, trenér mládeže Jaromír Plocek nebo kustod Radomil Procházka.

Ze začátku jsme nevěděli, kam sáhnout, teď už máme systém, tak nám to jde rychleji, ale zase nákupů je taky víc,“ poznamenal Roman Lengyel. Za prvních pět dnů rozvezli fotbalisté Dynama ČB 204 nákupy. Toto číslo platilo u úvodu týdne, aktuálně je ještě vyšší.

A fotbalová parta se setkala i s kuriózními žádostmi. „Třeba jsme nemohli sehnat biohrušky a vůbec nebyly koblihy,“ doplnil s úsměvem Martin Vozábal.