Bývalý novinář Jan Podroužek bude sportovním ředitelem klubu SK Dynamo České Budějovice. Klub tuto informaci nepotvrdil, ale zazněla v podcastu. Jako první o změně v tradičním jihočeském fotbalovém klubu infomoval Deník. Jan Podroužek už je na Dynamu jako doma.

Tribuna na Střeleckém ostrově nese jméno Zdeňka Čadka | Video: Deník/ Kamil Jáša

Deník jako první přinesl informaci o změně ve strukturách prvoligového fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice. Zpráva má nádech senzace. Novým sportovním manažerem se už brzy stane Jan Podroužek. Fotoaparát Deníku zachytil nového člena vedení klubu přímo na stadionu. Podroužek už se účastnil schůzek předsedy představenstva se zástupci klubové akademie. Přestože vedení klubu ani Podroužek ještě nechtěli informaci potvrdit, ani komentovat, na nejrůznějších serverech se objevila zpráva jako zaručená. Faktem je, že Deník jako první zachytil Podroužka fotoaparátem přímo na stadionu Dynama.

Šéf Dynama České Budějovice Vladimír Koubek tak do svého týmu získává novou tvář. Koubek nikdy netajil své ambice: "Mám v úmyslu pracovat v tomto klubu tak, aby se posouval směrem k jeho společenské, ekonomické i sportovní stabilizaci, aby pravidelně trvale hrál první ligu. Abychom tady rozvíjeli akademii. Řekl jsem, že bych byl rád, aby do pěti let bylo v základním kádru áčka pět odchovanců, na jaře už nastupovali čtyři."

Přestože klub zatím oficiálně nic nepotvrdil, všem důležitým jednáním už přihlížel Jan Podroužek. Podle všech dostupných informací opravdu bude novým sportovním manažerem. V jeho osobní vizitce je funkce: vedoucí fotbalového oddělení deníku Sport. Teď se z něj stává klubový funkcionář. V podcastu Kudy běží zajíc zaznělo: „Je to pravda. Jsme domluveni víceméně na všem. Myslím, že už nemá smysl to tajit. Teď se jen řeší oficiální nástup,“ uvedl Podroužek, který se ale na přímý dotaz, stejně jako vedení SK Dynamo České Budějovice, k novému angažmá ještě nevyjádřil.

Dynamo tedy vstupuje do sezony s novými hráči a jak se zdá, tak s novým mužem na postu sportovního ředitele - nebo manažera klubu.