Bývalý kouč Dynama České Budějovice se pečlivěvpřipravuje na další angažmá. Nechce nic uspěchat.

KOUČ David Horejš si dává od trénování pauzu. Věří, že Dynamo se v lize zachrání. Foto: ČTK | Foto: ČTK

Trenérskou kariéru zahájil David Horejš v Dynamu České Budějovice, tedy v klubu, ve kterém nahlédl jako hráč do velkého fotbalu. V Dynamu zažil Horejš řadu krásných sezón, avšak také poněkud hořký konec.

Další kroky prachatického rodáka vedly do Jablonce nad Nisou, jeho angažmá na severu Čech však trvalo pouze do loňského června a od začátku této sezóny je David Horejš bez angažmá.

Českou ligu ovšem na podzim sledoval velice pozorně. Navštěvoval zápasy na Střeleckém ostrově, na fotbal však často jezdil i do Prahy.

„Liga je nahoře i ve spodku tabulky hodně vyrovnaná a nabídla spoustu zajímavých duelů. Řada mužstev dobře posílila a je na nich vidět progres. Hlavně u Sparty a Slavie, které nás výborně reprezentovaly rovněž v evropských pohárech. Prosadila se i Plzeň a je znát, že liga má svou kvalitu,“ všiml si Horejš. Trenér předpokládá že právě obě pražská S si to na jaře rozdají o ligový titul.

David Horejš se na příští trenérskou práci připravuje pečlivě. Chce vidět co nejvíc utkání, aby měl přehled o hráčích. Zdokonaluje se také v jazycích a dvakrát týdně chodí na angličtinu. Nezapomíná ani na fyzickou kondici. „Nezahálím, protože chci být připravený. Až přijde příležitost, musím být odpočatý a plný energie,“ říká kouč s jihočeskými kořeny.

Kdy nová příležitost přijde, to David Horejš neví, nechává to na svém agentovi. Do nového angažmá se rozhodně nechce vrhat bezhlavě. Nějaké nabídky přišly, Horejš ale nechává vše otevřené.

„Trénoval jsem nepřetržitě sedm let a není na škodu si trochu odpočinout, rozšířit si obzory a získat nový nadhled. Trénovat mě baví, rád se zase do trénování zapojím, musí mi to ale dávat smysl,“ přemýšlí David Horejš.

Jeho srdce zůstává stále černobílé. Dynamu fandí, přeje mu, aby se zachránilo, k současné situaci v klubu se ale příliš vyjadřovat nechce. „Nepřísluší mi to, je to zodpovědnost lidí, kteří tu momentálně jsou. Každopádně si přeji, aby se liga v Budějovicích hrála, protože město i fanoušci si to zaslouží. Před léty jsme s Martinem Vozábalem cítili zodpovědnost za to, aby se Dynamo vrátilo do ligy a současné vedení by to mělo cítit stejně a udělat všechno proto, aby ligu pro České Budějovice zachránilo,“ uzavírá David Horejš.