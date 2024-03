Před nedělním fotbalovým soubojem mezi Dynamem České Budějovice a pražskou Spartou panuje na jihu Čech nebývalé fotbalové nadšení. Vstupenky na zápas byly vyprodány během okamžiku, což signalizuje, že příznivci obou týmů se nemohou dočkat tohoto ligového střetnutí. Zápas, který může mít klíčový vliv na oba kluby, slibuje nejen sportovní drama, ale i atmosféru plnou vášně a rivalit.

Tomáš Sivok bude hostem pořadu Deníku Hvězdy v prachu. Tady je malá ochutnávka. Odpovídá na dotaz: Byl jste nervózní, když vás syn hrál za Dynamo proti Spartě? | Video: Deník/ archiv

V pondělí po poledni se na webu SK České Budějovice objevila informace: Hlásíme vyprodáno! Dynamo se chystá na zápas se Spartou. O vstupenky je obrovský zájem. Na Střelecký ostrov dorazí fanoušci z Prahy, ale také příznivci Sparty z Jihočeského kraje. A že jich na jihu je! "Netrvalo dlouho a Střelecký ostrov se na utkání proti Spartě vyprodal. Děkujeme všem za zájem, uvidíme se v neděli," vzkazoval fanouškům klubový web. Vyprodáno bylo prakticky během 15 minut. Přitom návštěvy na I. ligu v Č. Budějovicích na jaře moc ke chlubení nejsou: Zlín 2412, Olomouc 2398, Ostrava 2457.

Potvrzeno! Tomáš Sivok bude hostem dalšího dílu pořadu Hvězdy v prachu

Teď sehrálo roli víc faktorů. Po reprezentační přestávce mají fandové hlad po ligovém fotbale. Dynamo na Střeleckém ostrově přivítá vedoucí celek Fortuna: ligy. Přijede Sparta. Půjde o zápas posledního s prvním. "Já tam určitě budu osobně," říká manažer A týmu Sparty Tomáš Sivok. "Domácí potřebují body, ty ale potřebujeme i my, to tak v lize prostě je," uvažuje odchovanec českobudějovického klubu, který při pohledu do tabulky dodává: "Je mi líto, že Dynamo je tam, kde je, dřív nebylo. Věřím, že diváci uvidí pěkný zápas, který pro nás bude za tři body," předpověděl manažer Sparty a ještě nezapomněl doplnit: "Doufám, že se kluci z Dynama zachrání a liga se na Střeláku bude hrát i v příští sezoně."

Osobně na stadionu bude také Roman Lengyel. Hrával za Dynamo i za Spartu. Sám neví, jestli v neděli večer bude mít čas. "Chodím na fotbal, byl jsem na Baníku, ale uvidím, jak to teď vyjde. Na Spartu a Slavii se Střelák vždycky vyprodá rychle. V kraji je hodně jejich fanoušků. Ono je to dobře i pro hráče Dynama, že budou hrát před plným stadionem," říká Lengyel, který má se Spartou dva tituly (2000 a 2001). Z logiky věci se diváci na jihu Čech nechodí dívat na Zlín nebo na Olomouc, ale Sparta je zajímá. "Jsem sparťan, to je jasná věc," pokýval hlavou Lengyel. "U týmu je teď jako vedoucí mužstva Míra Baranek, ale kluci jako Kováč, nebo Jarošík tam nejsou, už to je pětadvacet let. Letí to," dodal Lengyel.

Na jihu Čech kope Martin Fenin, podívejte se, co říká o svém angažmá v Kovářově. Stačí, když proklinete tento odkaz: Fenin.