Určitě si pamatuje na jeho rychlé úniky po kraji hřiště. Stanislav Marek pochází ze Žirovnice. Dotáhl to až do první ligy. Sleduje i nižší soutěže, nejvíc klub, ze kterého pochází.

Stanislav Marek drží palce Žirovnici. V první lize vstřelil tři góly | Video: Deník/ Kamil Jáša

Stanislav Marek patřil mezi nejrychlejší fotbalisty v lize. Ve své době vynikal sprinterskými úniky po krajích hřiště. Dal i tři góly. "Všechny byly vítězné," usmívá se muž, jehož fotografie na Střeleckém ostrově budí úsměv. Podívejte se do fotogalerie. "To mi bylo asi dvaadvacet," ukazuje Marek na fotku blonďáčka. Je to opravdu on? "Myslím, že tahle fotka vznikla na SKP v Českých Budějovicích, tam jsme jezdili hodně trénovat."

Málokdo si spojuje jména dvou výborných sportovců. Jan Marek a Stanislav Marek. Honza Marek patřil k nejlepším světovým hokejovým útočníkům. České republice pomohl k titul mistrů světa. Zahynul při leteckém neštěstí . Věděli jste, že Honza a Standa byli bratranci?

Stanislav Marek pozorně sleduje zápasy Dynama Č. Budějovice. V klubu dál po skončení aktivní kariéry působí jako správce stadionu. Stará se o všechno. Nejvíc o trávník. Pochopitelně dál sleduje, jak se daří "jeho" Žirovnici. Ta dříve byla součástí Jihočeského kraje, teď hraje krajský přebory kraje Vysočina. V posledním zápase porazila Novou Ves 2:1. Oba góly vstřelil Jakub Vodáček. První v nastaveném čase úvodního poločasu, druhý deset minut před koncem. Žirovnice je po devíti zápasech v tabulce na 12. místě díky vítězství o bod právě před Novou Vsí.

Místem narození Stanislava Marka je Moravský Krumlov (1.2. 1970). V lize hrál za SK Dynamo České Budějovice a FC Slovan Liberec. V lize odehrál 199 utkání a dal 3 góly. Za Dynamo České Budějovice nastoupil ve 126 ligových utkáních.