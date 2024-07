Příští fotbalové sezona bude v českém prostředí po delší době unikátní: šampion si zajistí postup do Ligy mistrů a tím i minimálně půl miliardy. Jen díky titulu. Co byste s takovou částkou udělal ambiciozní druholigový klub FC Silon Táborsko?

Martin Vozábal by věděl, jak by naložil se stovkami miliónů korun | Video: Deník/ Kamil Jáša

Jeho šéf Martin Vozábal, který byl zvolen do Ligového výboru Ligové fotbalové asociace, ani moc dlouho přemýšlet nemusel. "Co bychom s takovou částkou dělali? Postavili bychom stadion. Po vzoru Hradce Králové, protože to je něco fantastického. To je přesně investice, na kterou pak lze lákat partnery, hráče a obecně fanoušky a město, aby je to vtáhlo do fotbalu jako takového. Já bych za ty peníze okamžitě postavil stadion."