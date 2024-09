Dynamo vsadilo na defenivu, získalo, co chtělo. Fotbalisté Českých Budějovic mají v Chance lize první bod. "Přesně tak," říká trenér týmu František Straka. "My nemůžeme hrát nějaký totálně ofenzivní fotbal, na to nemáme typologicky ani hráče. Ale tady je opravdu o tom umět si poradit s tou situací, jaká tady je. A to je ten strašák." Strašákem bylo, a stále je, především skóre. Před zápasem s Bohemians svítilo v kolonce nastřílených a obdržených gólů 1:19! Stejná čísla svítí na fanoušky i po utkání. "To 1:19 by možná položilo i jiné mančafty, které jsou kvalitativně úplně někde jinde než my. Ale tady je strašně důležité, že jsme dokázali na tohle zareagovat. A ten bod, a hlavně ta vychytaná nula, pro mě to je opravdu super."

Teď Straka vnímá čas na vylepšení nálady. "Od toho se musíme odrazit, protože defenzíva byla fakt dobrá. Hodně jsme na tom pracovali v týdnu." Dynamo dokonce připavilo speciální cvičení na tréninku na Helala Abdulla Yusufa. "I když měla Bohemka hodně držení balonu, neznamená to, že jsme nebyli aktivní. Dokonce jsme snad Bohemku i přestříleli, co se týče střel na bránu. Takže vidíte, že když ta kompaktnost vzadu sedí, a když vyjíždíte do rychlých protiútoků, měli jsme šance, že jsme to utkání mohli i rozhodnout."

Pavla Nováková fandí Dynamu. Podle ní letí mezi fanoušky frappé | Video: Deník/ Kamil Jáša

František Straka dobře viděl i nedostatky. Tentokrát se ale žádný hráč nedopustil hloupé chyby. "Musím říct, že jsme hodně vyřešili v obranné fázi, skákali do střel, zajišťovali se a každý hráč tam odvedl práci, jak měl, a to mě moc těší." Jeden gól ze sedmi zápasů je málo. Zoufale málo. "To je mi jasné," říká trenér. "Ale když se podíváte na ty šance, co jsme měli… Když jsem přišel sem, a byl zápas s Pardubicemi, ten druhý poločas, to bylo na jednu bránu, to bylo neskutečné. Pak Boleslav, kde jsme nebyli schopni trefit z metru bránu. Na Dukle tři tutovky, které jsme měli. Kdybychom tohle proměnili, kdybychom měli daleko větší kvalitu, a daleko lepší rozhodování v těch situacích, tak jsme tady určitě dneska nebyli v tomhle poměru jedna jedna ku devatenácti. S tím se musíme porvat. Proto jsem tady a na tom budeme pracovat dál tak, aby se to zlepšilo."